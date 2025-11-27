Una profesora de Unizar representará a España en el certamen iberoamericano de monólogos

Alicia Otero, profesora de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, representará este viernes a España en el certamen iberoamericano de monólogos científicos “Solo de Ciencia”, que tendrá lugar en Quito, Ecuador.

La aragonesa competirá contra representantes de otros cuatro países -Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú- y realizará un monólogo que se podrá seguir en directo en España a la 01.00 horas de la mañana el 29 de noviembre.

Otero, que investiga sobre enfermedades neurodegenerativas, defenderá en escena el monólogo “Gossip sapiens”, que analiza la neuroquímica que hay detrás del cotilleo. “Se reduce el cortisol, la hormona del estrés y se liberan neurotransmisores, como dopamina, además de oxitocina, la hormona de la maternidad que crea vínculos con el bebé, pero que en el cotilleo nos hace sentir vínculo con la persona que nos comparte sus confidencias”, ha explicado.

La profesora ganó la final española de “Solo de Ciencia”, el certamen de monólogos científicos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), donde se alzó con los dos premios, el del jurado y el del público.

El evento además, estuvo presidido por la reina Letizia, que fue la encargada de realizar la entrega del galardón.

Julia Otero es licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza e investigadora en el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes. También forma parte del grupo de investigadores RISARchers, de investigadores monologuistas de la Universidad.