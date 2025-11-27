La reconversión de los suelos del Portillo en zona verde culminará en enero de 2027

La reconversión en zona verde y usos lúdicos de los suelos de la antigua estación del Portillo de Zaragoza ya se ha fijado fecha de finalización después de que las empresas adjudicatarias que ejecutarán las obras hayan firmado por fin el contrato con la sociedad Zaragoza Alta Velocidad. Se rubricó el pasado día 21 y pone en marcha el reloj para cumplir con la oferta presentada al concurso público, y eso significa que si se respetan los 14 meses que deberían durar, los vecinos podrán disfrutar de esta transformación en enero de 2027.

El precio del contrato es de 26.161.231,43 euros más IVA, es decir más de 31 millones con el impuesto incluido, que serán abonados por Zaragoza Alta Velocidad 2002, sociedad en la que participan el Ministerio de Transportes a través de Adif con el 50% del accionariado, y el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA con el 25% cada uno. Se comprometen a abonar "los importes correspondientes dentro de los treinta días siguientes a la fecha de presentación de las facturas, emitidas tras la conformidad de la dirección del contrato".

"El plazo total de ejecución de las obras será de 14 meses, menos 4 semanas desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, en el plazo de 15 días desde la firma del presente; y el plazo de mantenimiento y conservación, de 24 meses desde la recepción de las obras, todo ello según los pliegos de condiciones particulares y la oferta adjudicada", reza el contrato firmado por la UTE.

Así, en el cronograma establecido, transcurridas esas dos primeras semanas para hacer el acta de replanteo, se podrían iniciar los trabajos inmediatamente después. Con ello, las máquinas podrían entrar a trabajar después del puente de la Constitución si no surgen imprevistos o, por exigencia del ayuntamiento, decide posponerse a después de las Navidades. En este caso, la finalización de los trabajos también se retrasarían un mes más y se estrenarían en febrero de 2027.

En ambos casos, esta cicatriz urbana conseguirá estar cerrada antes de la cita electoral de mayo de 2027, si no se adelantan las elecciones en Aragón en el contexto político actual. Aunque esta reconversión lleva años en cartera en Zaragoza y por fin se hará realidad en solo 14 meses, cerrar este vacío urbano que separa el barrio de Delicias del centro de la capital aragonesa.