Una ruta por la Zaragoza de las personas sin hogar: "Las mujeres estamos súper desprotegidas y marginadas, siempre hay menos plazas para nosotras"

Vestían chaleco rojo encima de la ropa de abrigo. Con ellos, sus formularios. Fueron cerca de 300 los voluntarios que en la noche de este miércoles recorrieron las calles de Zaragoza para, de la mano de Cruz Roja y el consistorio, contabilizar las personas sin hogar que hay en la ciudad. Y ponerles rostro. Porque hay hombres de España y hombres extranjeros; y hay mayores y los hay también jóvenes; y hay familias y hay solitarios. Y también hay mujeres como Beatriz, que prefiere dar un nombre falso para que no la reconozcan. "Esta es una situación en la que uno nunca imagina verse, y dices... Esto me viene muy grande", expresa. Junto a ella duermen al menos cuatro chicas más.

Beatriz duerme en grupo desde finales del verano, cuando pasaba las noches en Delicias. Cuenta que antes había estado en el albergue municipal y también noches en algún hostal, pero luego "afloja el dinero, no te conceden el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y haces lo que puedes". Fue entonces cuando se marchó a dormir a la estación de autobuses, una opción que ya había barajado porque, sostiene, "es un sitio en el que se puede estar un poco mejor porque hay techo y había señoras que iban allí a pasar las noches de invierno".

Las noches en la estación terminaron a finales del mes de octubre, cuando, dice, los echaron. "¿Cómo puede ser la gente tan inhumana de sacar a personas en pleno invierno a la calle?", se pregunta Beatriz, que mira a su alrededor, a cada una de las siete u ocho personas que hay junto a ella. "Ahora pasas por la noche por Delicias y parece un tanatorio. Sin vida", expresa. Desde entonces duerme al raso. "Yo les dije a los demás de resistir, pero la gente se acobarda, como es normal, porque usan la fuerza y el abuso del poder contra nosotros", sostiene.

La vida de Beatriz dio un giro hace un año. Su ahora exmarido la echó de casa y le exigía que le abonara la parte del piso de la que ella es propietaria. Con su hija ha perdido mucho contacto, pero con su hijo lo mantiene. "Yo me he sacrificado mucho, he trabajado mucho, me he quitado la comida de la boca para dar de comer a mis hijos y que no les faltara nada. Han vivido bien, no pueden tenerle envidia al hijo de ningún famoso, han ido a un colegio concertado de pago, han tenido una buena casa, una buena ropa...", reflexiona, y añade: "Y entonces una dice... ¿cómo puedo estar en esta situación?".

Pensando en ella y también en quienes la rodean cada noche, clama por más recursos. Porque subraya que "no se puede permitir que con estas temperaturas -rondaban los 3 grados- haya gente en la calle". "Por favor, sobre todo las mujeres y sus hijos. En los albergues y en todos los alojamientos siempre hay menos plazas para nosotras que para los hombres, siempre. Estamos súper desprotegidas, súper marginadas. No se puede permitir", reivindica.

Ella y su grupo fueron algunas de las personas sin hogar que visitaron los voluntarios de Cruz Roja en la noche de este miércoles. Fueron 51 grupos que recorrieron las calles de la capital aragonesa para, a través de un estudio que hace la entidad de forma bianual desde 2010, realizar un censo de personas en situación de calle en la ciudad y conocer cuáles son sus necesidades mediante conversaciones y con un formulario para tratar de buscar respuesta a ellas. En 2023, el recuento se llevó a cabo por el Ayuntamiento de Zaragoza, como este 2025. Entonces se contabilizaron 163 personas, que son más que las que hubo en 2021, cuando fueron 128.

Cuántas habrá este año se conocerá este viernes. Todo parece apuntar que las cifras irán a más, pues de un tiempo a esta parte el sinhogarismo ha aumentado en la ciudad y desde las entidades sociales llevan tiempo explicando que sus recursos, habitacionales y otros servicios como duchas o comedores, están al completo. Pero las cifras solo cobrarán sentido acompañadas de los rostros de aquellas personas que, como Beatriz, duermen a diario en la calle y tienen sus necesidades más básicas sin cubrir. Son a esas a las que se tratará de dar respuesta tras esa foto fija que se hizo en la noche de este miércoles. Porque, como dice Beatriz, "esta es una situación en la que uno nunca imagina verse".