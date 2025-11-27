Teresa Salamero gana las elecciones a la presidencia del Colegio de Enfermería de Zaragoza

La candidatura encabezada por Teresa Salamero se ha alzado con la victoria en las elecciones a la Presidencia de la Organización Colegial zaragozana celebradas este jueves.

La nueva presidenta y su equipo han ganado tras obtener un total de 419 votos con la candidatura “Acercando el Colegio”. Por su parte, la candidatura “seguimos construyendo futuro” encabezada por Teresa Tolosana ha obtenido 282 votos.

El resultado se ha conocido alrededor de las 22.00 horas, tras un recuento de votos que ha durado dos horas.

La jornada se ha caracterizado por el gran grado de participación de la Enfermería zaragozana en la cita electoral. Desde la constitución de las mesas electorales minutos después de las 9.00 horas y hasta la hora del cierre (20.00 horas) han pasado por la sede colegial un total 697 personas. Además, se han recibido un total de 13 votos por correo de colegiados que han querido ejercer su derecho a través de la opción del voto por correo.

La jornada ha transcurrido sin incidentes reseñables destacándose la cordialidad y buen ambiente entre miembros de las candidaturas y el electorado que ha participado.

Desde la Junta Electoral del Colegio de Enfermería de Zaragoza, órgano que ha regido la marcha del proceso desde el pasado mes de septiembre, se quiere agradecer el comportamiento ejemplar de todas las personas participantes en el proceso electoral y manifestar su gratitud a los interventores de las candidaturas, así como a los miembros de las Mesas que, junto al personal laboral de la institución, han estado velando por el buen cumplimiento de las normas y la correcta celebración de las elecciones durante todo el día.