La A-68 abre sus cuatro carriles en Mallén y conecta sin restricciones Zaragoza y Tudela

La A-68 ya funciona a pleno rendimiento. Los conductores que circulen a la altura de Mallén ya no verán más en el tronco central señales tapadas, líneas pintadas de amarillo y una mayor limitación de velocidad. A lo largo de la mañana de este 28 de noviembre se han ido abriendo los carriles cerrados por tramos para evitar percances entre los conductores. El viernes ha pasado a la historia como el día en el que por fin se consumó una reivindicación histórica de los municipios de la Ribera Alta del Ebro y el Campo de Borja. A pesar de esta apertura, todavía quedan pendientes los accesos a Mallén y los viales de servicio. La obra todavía podría dilatarse seis meses más.

La apertura total se ha celebrado en la intimidad, sin una inauguración al uso ni presencia institucional alguna, como sí se produjo en septiembre de 2022, cuando se celebró que el tramo de la autovía A-68 entre Gallur y Mallén ya estaba operativo. Ahora ha quedado abierto el tráfico con dos carriles operativos en cada dirección. Solo quedaban los 4,9 kilómetros finales en Mallén, y que han completado el tramo hasta Gallur.

Este último tramo del desdoblamiento de la N-232 eleva a 75,2 millones de euros el desembolso realizado desde que se iniciaron las obras y completa los 15,1 km que unen Gallur y Mallén, que además se suma al tramo entre Figueruelas y Gallur. El nuevo trazado desdoblado se extiende desde el km. 282,93 de la autovía A-68 y finaliza en el 297,3 que enlaza con el trecho ejecutado en Navarra hace años.

La apertura ha unido definitivamente los tramos de la A-68 entre Zaragoza y Tudela, creando una vía de alta capacidad clave para Aragón, Navarra y La Rioja y mejorando la seguridad en una carretera que atraviesan 13.000 vehículos diarios.

Un camión pasando por un tramo de la recién inaugurada A-68 / PABLO IBANEZ

El tronco central ya está abierto y la autovía completamente operativa, pero aún quedan pendientes los accesos a Mallén y los viales de servicio. Las obras más significativas que se van a desarrollar ahora se pueden dilatar unos seis meses más. Además, el Ayuntamiento de la localidad ha comunicado al Ministerio de Fomento la necesidad de mejorar varios de las acometidas.

Es el caso de un túnel con escasa visibilidad en el que, si un camión entra e invade el sentido contrario, el automóvil que circulase de frente no podría verlo hasta estar en su interior: “En algunos de esos accesos vemos riesgos de visibilidad o de invasión del carril contrario, y queremos que se solucionen antes de finalizar la obra”, ha explicado Rubén Marco, máximo representante del consistorio zaragozano.

También queda por subsanar la salida de una de las rotondas en dirección a Zaragoza, que tiene escaso margen de incorporación y la escasa visibilidad que queda para los vehículos que se incorporan a la autovía obligados a detenerse ante una señal de stop.

Marco tiene previsto reunirse el martes 2 de diciembre con responsables de la Jefatura de la Demarcación de Carreteras, que es la entidad que dirige las obras de remodelación de la A-68 y la entrada a la localidad para buscar soluciones que permitan terminar las obras ofreciendo a los conductores plenas garantías de seguridad. En las últimas reuniones celebradas, el alcalde de Mallén ha logrado que el ministerio atienda algunas de sus reclamaciones.