De 70 a 190 euros: estos son los menús de los 11 restaurantes con estrella Michelin de Aragón

El firmamento gastronómico de Aragón se mantuvo prácticamente inmóvil en la última gala de las estrellas Michelin el pasado martes. En 2026, la comunidad mantendrá 11 restaurantes en este particular Olimpo, la misma cifra que logró ya en 2024. La única novedad es que Casa Rubén ocupa el hueco dejado por Cancook.

Por provincias, Huesca ha redoblado su dominio con 8 estrellas -Lillas Pastia, Tatau, Canfranc Express, La Era de los Nogales, Casa Arcas, Callizo, Casa Rubén y Ansils-, una más de las que tiene este 2025, mientras que Zaragoza se queda con 2 (La Prensa y Gente Rara) y Teruel defiende la que ostenta El Batán.

Estos son los menús que han seducido a la guía Michelin en Aragón.

Lillas Pastia

Está en la calle del Parque, 3 de Huesca capital. Cuenta con dos opciones. Menú Carmen (70 euros), que incluye aperitivos (buñuelo de papada, alfajor de cebolla, salmorejo aragonés, mantequilla de tomate y albahaca); tomate curado, relleno de su tartar y helado de raifort; coliflor tostada en texturas, chocolate y trufa; endivia confitada con holandesa de anchoas y jamón de pato; arroz de trufa "tuber melanosporum"; pescado del día a la brasa con orio y longaniza; frambuesa, queso y rosas; chocolates y especias.

Uno de los pases de Lillas Pastia / Guía Michelin

La segunda es menú Lillas Pastia (90 euros), formado por aperitivos (buñuelo de papada, alfajor de cebolla, salmorejo aragonés, mantequilla de tomate y albahaca); tomate curado, relleno de su tartar y helado de raifort; salsifis con nata de trufa y madeja de cordero; pimiento de cristal caramelizado y aceituna kalamata; coliflor tostada en texturas, chocolate y trufa; tartar de calamar con calda de cebolla y sauco y miso de nueces; endivia confitada con holandesa de anchoas y jamón de pato; viera a la carbonara, latón de la Fueva y yema; arroz de trufa; ventresca de atún balfegó a la brasa con lemon curd y ajo negro; pera al mosto, queso azul y vainilla; chocolates y especias.

La Era de los Nogales

Situado en la calle Baja, 2 en Sardas (Huesca). Tiene dos opciones. Menú Recuerdos (70 euros), formado por 16 pases que transitan "entre platos que acaban de llegar y platos consagrados a lo largo de los años". El según menú gastronómico lleva el nombre de Ambición (95 euros), un menú de 22 pases "con gran protagonismo del producto de cercanía, donde tradición y vanguardia van de la mano y donde damos rienda suelta a toda nuestra creatividad pero sin olvidarnos de los clásicos de toda la vida".

Uno de los platos de la Era de los Nogales / Guía Michelin

Casa Arcas

Está localizado en la carretera A-139, en Villanova (Huesca). Cuenta con el menú Sendero (74 euros), que consta de 7 pases "en el que pueden disfrutar de sabores profundos"; y el menú Gran Recorrido (92 euros), un menú de 10 pases que busca "un recorrido más prolongado con la intención de culminar una gran experiencia.

Uno de los platos de Casa Arcas / Guía Michelin

Casa Rubén

Ubicado en Hospital de Tella (Huesca), en la carretera de Bielsa km 63. Cuenta con un único menú degustación llamado Sueños (85 euros). Está compuesto por una degustación de aceite de oliva virgen extra Koroneiki Shio y de panes artesanales; cóctel de bienvenida; 5 snacks; 7 entrantes; 2 carnes; 2 postres y petit fours.

Uno de los pases de Casa Rubén / Guía Michelin

Ansils

Está situado en el valle de Benasque, en la calle general Ferraz, 6 de Anciles (Huesca). Tiene dos opciones. El menú Monte Bajo (85 euros), formada por unos "pequeños aperitivos", como antesala a "cinco bocados" y dos postres "que cierran la experiencia con dulzura. El menú Alta Montaña (110 euros), que ofrece un "recorrido completo" por su historia contada en siete platos "que hablan del territorio, del proyecto y de los que nos inspira". Comparte con el primer menú, además, los aperitivo y los postres.

Uno de los pases de Ansils / Guía Michelin

Gente Rara

Está ubicado en el número 10 de la calle Santiago Lapuente de Zaragoza. Su menú Chalado (85 euros) está pensando "con la intención de iniciarse en el mundo gastronómico de Gente Rara" e incluye 14 pases de 22 bocados. Por otro lado, definen el menú Lunático (110 euros) como el "más loco" en el que muestran su imagen más creativa. Incluye 19 pases de 40 bocados.

Uno de los pases de Gente Rara / Guía Michelin

La Prensa

Está en la calle José Nebra, 3 de Zaragoza capital. El menú Degustación (90 euros) cuenta con tapas, seis pases y 2 postres. Por su parte, el menú Gastronómico (120 euros), ofrece tapas, 8 pases y 3 postres.

Uno de los pases de La Prensa / Guía Michelin

Tatau

Está ubicado en la calle Azara de Huesca capital. Cuenta con un único menú llamado Du Jour (98 euros), formado por snacks de bienvenida, aperitivo de mesa, la ceremonia del pan, platos principales, postres y petit four.

Uno de los pases de Tatau / Guía Michelin

Callizo

En la plaza Mayor de Aínsa (Huesca). Ofrece el menú degustación Tierra (125 euros) y el menú degustación Piedras (145 euros).

Uno de los pases de Callizo / Guía Michelin

Hospedería El Batán

Localizado en la carretera A-1512, en Tramacastilla (Teruel). Cuenta con el menú Tierra (140 euros) y ofrece aperitivos (sobrasada de alcachofas y merengue ligero, guiso de ciervo y tataki laminado, erizo de mar con espuma de mejillones); maradentro (perla negra, trufa, borraja y carbonara); trufa (terreas, guacamole y mantequilla); vegetal (acelga circular y lágrimas verdes con huevo eco); Teruel jamón-jamón (corte de helado y su piel, canelón y copita líquida); bosque (patata, setas y espuma e infusión de colmenilla y foie); paseo fluvial (clorofila, trucha y azafrán y tartar de esturión y trufa con caviar); prado (wagyu mudéjar y brioche); de la leche (quesos elaborados); prepostre (manzana y apio); postre (zanahoria y natillas y dulces del batán).

Uno de los pases de la Hospedería El Batán / Guía Michelin

Canfranc Express

En la avenida Fernando el Católico, 2 de Canfranc-Estación (Huesca). Su menú degustación (190 euros) incluye un entrante, un plato principal y el postre.