Abren las estaciones de esquí en Aragón: precios del forfait, kilómetros esquiables y el tiempo

Con el mes de diciembre a la vuelta de la esquina, comienza una de las mejores épocas del año para los fanáticos del esquí. Aragón, con el arranque de esta temporada, va a atraer a miles de personas provenientes de todas partes de España para pasar unos días por el Pirineo. Formigal y Astún, dos de las estaciones de esquí más conocidas de la cordillera, abren sus puertas al público mañana y ya son muchos los que planean escaparse unos días, pero siempre con un ojo puesto en cuánto dinero se van a gastar.

Tomando como ejemplo estos resorts de esquí, los precios para alquilar los forfaits varían ligeramente. En el caso de Formigal-Panticosa, un día de alquiler para un adulto sale entre 51 y 62 euros, dependiendo de si decides subirte a la montaña un día común entre semana (que tiende a ser más barato), un sábado o domingo, o un festivo. La media se sitúa en torno a los 57,4 euros.

En caso de querer alquilarlos por varios días, este diario ha hecho el cálculo de por cuánto saldría reservar el equipamiento durante tres días en el Puente de la Constitución, del sábado 6 hasta el lunes 8, y costaría un total de 179,4 euros.

Un esquiador andando por una montaña nevada / Juan Manuel Serrano Arce

Para aquellos que quieran o no tengan otra opción más que buscarse una estancia donde alojarse, Aramón ofrece un pack Hotel + Forfait. Seleccionando estas mismas fechas, la cuantía ascendería a los más de 400 euros, que va incrementándose si se elige un apartamento o un hotel más cercano a la estación y puede llegar a superar los 650. Todo esto contando que es una reserva para dos personas.

Por otra parte, Astún maneja unos precios similares, que cambian si pagas el alquiler del forfait en taquilla o vía 'online'. Reservando para tan solo un día de forma presencial costaría unos 57 euros, sin embargo, para los más ahorradores lo mejor sería anticiparse y alquilar este equipamiento desde casa, ya que el precio final se reduciría a los 52.

Con el mismo modus operandi, resulta que el quedarte con estos esquíes por los tres días del puente saldría por 154,50 euros, a los que se sumarían otros 10 si accedes a tener seguro médico en pista.

Cabe recalcar que los niños y niñas menores de 12 años y las personas mayores de 65 se salen del rango de edad de persona adulta y su tarifa individual por día se reduce hasta menos de 50 euros.

"Un arranque fabuloso"

Este año entre las dos estaciones de montaña suman un total de 72 kilómetros esquiables. 47 de los mencionados pertenecen a la pista de Aramón, con un manto níveo que se espera que tenga entre 20 y 60 centímetros de grosor, algo que ya confirmaron fuentes de la empresa a este diario. Un "arranque fabuloso" para Antonio Gericó, presidente ejecutivo de Aramón, quien recuerda que Marchica pondrá el ritmo y el ambiente a este nuevo inicio de temporada con el concierto de Juan Magán el mismo día del pistoletazo de salida, o sea mañana.

Astún, por otra parte, contará con 25 kilómetros esquiables para su primera jornada del año, que será de 9.00 a 16.30 horas, con una previsión de entre 40 y 60 centímetros de grosor de manto de nieve.

Y esto es en parte gracias a las condiciones meteorológicas que han permitido que se dé este inicio, con temperaturas que pocos días van a superar los 3ºC a lo largo de toda la semana que viene y cuyos termómetros van a marcar durante la mayor parte del día números bajo cero, con mínimas entre los -7ºC y los -12ºC.

El sol tendrá tramos de la jornada donde será protagonista, no obstante las nubes contribuirán a que la nieve se mantenga durante estos primeros días de diciembre de temporada para los esquiadores, haciendo que nieve prácticamente toda la semana desde este domingo hasta el viernes de la siguiente.