Alegría insiste en la "tolerancia cero" del PSOE con la corrupción "presente y pasada"
La ministra de Educación y líder de los socialistas en Aragón ha asegurado que es "el momento de la Justicia" para esclarecer los casos
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido este viernes en la "tolerancia cero" del PSOE con la corrupción, "presente y pasada", y ha recalcado que su partido está siempre dispuesto a trabajar "en colaboración" con la justicia.
Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Zaragoza preguntada por el ingreso en la cárcel este jueves del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Alegría ha mostrado respeto al auto del Supremo: "Es el momento de la justicia" y es ella quien tiene que trabajar y dirimir, ha dicho.
Pero también ha recordado que hace ya veinte meses que el PSOE actuó en este caso "con absoluta contundencia y con absoluta rapidez" al solicitarle el acta a José Luis Ábalos, que pasó a formar parte del Grupo Mixto.
- La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
- Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
- Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
- Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
- Inquietud por el futuro de Teka en Zaragoza: despidos, recortes y una producción a la baja
- La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
- El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
- La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años