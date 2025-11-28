Alegría insiste en la "tolerancia cero" del PSOE con la corrupción "presente y pasada"

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha insistido este viernes en la "tolerancia cero" del PSOE con la corrupción, "presente y pasada", y ha recalcado que su partido está siempre dispuesto a trabajar "en colaboración" con la justicia.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Zaragoza preguntada por el ingreso en la cárcel este jueves del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Alegría ha mostrado respeto al auto del Supremo: "Es el momento de la justicia" y es ella quien tiene que trabajar y dirimir, ha dicho.

Pero también ha recordado que hace ya veinte meses que el PSOE actuó en este caso "con absoluta contundencia y con absoluta rapidez" al solicitarle el acta a José Luis Ábalos, que pasó a formar parte del Grupo Mixto.