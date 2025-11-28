Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta sanitaria en Aragón por una carne picada con salmonela

Afecta a dos lotes con caducidad el día 1 de diciembre

Carne picada.

Carne picada. / Freepik

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Los supermercados Consum han retirado el producto preparado de carne 'burger meat' de pollo, de su marca propia, ante la presencia de salmonela, según ha informado la empresa y notificado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

De acuerdo a la información de Consum, publicada en su web, los lotes afectados corresponden a los números 2830 y 1672, con fecha de caducidad para el 1 de diciembre de 2025.

"Desde Consum, priorizando siempre la seguridad alimentaria y salud de los consumidores, hemos retirado el producto de manera inmediata. El resto de lotes comercializados son seguros para su consumo", ha precisado la empresa.

En un comunicado, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha detallado que, según la información disponible, la distribución del producto afectado ha sido a Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.

Asimismo, la información ha sido trasladada a las autoridades de las comunidades a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para que se verifique la retirada de los productos afectados.

La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta se abstengan de consumirlos.

No obstante, ha precisado que tal y como se indica en el etiquetado del producto, este se debe cocinar completamente antes de su consumo, siendo el cocinado una medida "muy efectiva" para eliminar el riesgo sanitario.

