Aragón recibirá ocho ejemplares de lince: estos son los pueblos donde podrán verse

Los linces volverá a correr por Aragón. La comunidad participará en el programa nacional de conservación del lince ibérico tras la decisión adoptada este viernes por el grupo de trabajo del lince ibérico en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica. En la cita se ha aprobado la recepción de ocho ejemplares, cuatro machos y cuatro hembras procedentes del programa de cría en cautividad de la especie. Con este hecho se produce un hito en la recuperación del lince ibérico en la península ibérica, dado que se trata de la primera área de reintroducción en el Valle del Ebro y en el sector noreste de la península ibérica.

En este proyecto ha tenido un peso fundamental el extraordinario resultado del proceso participativo, en el que se contó con el respaldo unánime de los 16 municipios que forman parte de la cuenca del Huerva, y que tendrá su sesión de retorno en Jaulín el 1 de diciembre. Por contra, en la comarca de los Monegros decidieron no participar en el proyecto.

La decisión de este viernes permitirá iniciar las primeras liberaciones en el primer trimestre del año y, de hecho, ya se ha suscrito un convenio de custodia con la finca Acampo Armijo, en el término municipal de Zaragoza, que será el punto de suelta inicial. El proyecto de reintroducción del lince ibérico en Aragón se desarrollará con el objetivo de trabajar en los municipios que conforman la denominada cuenca del Huerva (Jaulín, Valmadrid, Mezalocha, Villanueva de Huerva, Tosos, Fuendetodos, María de Huerva, Muel, Longares o Paniza, La Puebla de Albortón, Botorrita, Mozota, Mediana, Aladren y Zaragoza).

El lince ibérico, especie catalogada en peligro de extinción es un depredador apical y por tanto una pieza fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. Entre las funciones que desempeña destaca la regulación de las poblaciones de sus presas, en especial del conejo, y la de las poblaciones de mesodepredadores como el zorro, con el beneficio que supone para especies como la perdiz.

Zona de liberación

La selección de la zona Huerva se realizó siguiendo los criterios del Protocolo de selección de áreas de reintroducción del lince ibérico elaborado en el marco del proyecto LIFE Lynxconnect, por la disponibilidad de hábitat y la gran densidad de conejo, principal alimento del lince y fue llevada a cabo gracias al trabajo de los Agentes de Protección de la naturaleza y de la financiación del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la empresa pública TRAGSA.

La zona de liberación se extiende por 27.500 hectáreas y ha sido avalada positivamente por el grupo de trabajo del lince por su gran valor ambiental como indica que el 70% de la misma forma parte de la Red Natura. Entre los hábitats que incluye este espacio en la Comarca Central y del Campo de Belchite contiene importantes muestras de matorral asociado a yesos, y pinares en las laderas con abundantes barrancos acarcavados de gran interés para la ocultación de la especie, en especial en los aledaños de La Plana, zona donde se iniciará la suelta.

En el entorno del Campo de Cariñena, la zona elegida se adentra en el piedemonte del Sistema Ibérico, e incluye algunas hoces fluviales del Huerva y barrancos aledaños, con bosques de ribera y formaciones arboladas de encinar y pinares de repoblación así como extensas zonas de matorral. No faltan tampoco buenas representaciones de hábitat de gran valor para la especie como el cereal de secano mezclado con viña, olivar y almendro.

Con la próxima llegada de los ocho ejemplares asignados por el grupo de trabajo, Aragón iniciará de manera efectiva la creación de una nueva población de lince ibérico, dando cumplimiento a la Estrategia para la Conservación del lince ibérico, que prevé la formación de nuevas poblaciones reproductoras en toda la península. La reintroducción de la especie en Aragón, extinta en la comunidad en la segunda mitad del siglo XX, podría representar un impulso económico y turístico dado el gran interés que suscita, así como una mejora sustancial en la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas aragoneses.

Gracias al programa de reintroducción, la población de lince ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal durante 2024 alcanzó los 2.401 individuos censados y, de hecho, el aumento de la población de esta especie está convirtiéndose en uno de los mejores ejemplos de éxito de un programa de conservación de especies amenazadas. Desde que en 2011 comenzaran las primeras liberaciones al medio natural de individuos nacidos en cautividad, hasta 2024 se han reintroducido 403 ejemplares en distintas áreas que cuentan con condiciones ecológicas y socioambientales favorables para acoger linces ibéricos (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Portugal, Murcia y Castilla y León).

La experiencia aportada en este dilatado proyecto, uno de los más exitosos a nivel mundial en la conservación de la biodiversidad, ha permitido contrastar que la reintroducción de la especie no ha conllevado ninguna restricción en los aprovechamientos agro-silvo-pastorales o cinegéticos existentes en el territorio.

Participación

Adicionalmente hay varias entidades privadas que han mostrado su voluntad de participar en el proyecto financiado las actuaciones como es el caso de la Fundación SAMCA que ha firmado un convenio con el Gobierno de Aragón para aportar 200.000 euros a lo largo de 4 años con la finalidad última de colaborar en las tareas necesarias para la reintroducción del lince ibérico.

Por otro lado, tanto el Gobierno de Aragón como Sarga participan como socios en el proyecto Life presentado a la Comisión Europea denominado Resilince junto a más de veinte socios que incluyen comunidades autónomas, ministerios, universidades y entidades sociales de España y Portugal con objeto de alcanzar un estado de conservación favorable de la especie a través de la creación de poblaciones en la mitad norte de España.

Además, se ha comenzado a trabajar en los convenios y acuerdos con propietarios y cotos de caza para realizar actuaciones de mejora de hábitats, como la creación y mantenimiento de puntos de agua, que son de utilidad para el lince así como otras especie de fauna como la cinegética. En esa línea de trabajo se enmarca el convenio firmado entre el departamento de Medio Ambiente y Turismo y la sociedad Acampo Armijo que establece el marco de colaboración para el desarrollo del proyecto de reintroducción, incluyendo la construcción y mantenimiento de los cercones de liberación, el seguimiento poblacional mediante fototrampeo, los trabajos de mejora del hábitat y el cuidado de los ejemplares durante su aclimatación en cercado, así como la puesta a disposición de los terrenos para todas las actuaciones previstas.

El documento contempla también la creación de una comisión mixta de seguimiento, integrada por representantes de ambas partes, encargada de aprobar la memoria anual de actuaciones y evaluar el avance del proyecto.