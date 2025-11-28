Aragón, en vilo por la peste porcina: calma tensa mientras el Gobierno ultima el mapa de restricciones

El hallazgo de dos jabalíes positivos en peste porcina africana (PPA) en la provincia de Barcelona ha encendido todas las alarmas en el sector de cerdo español y, muy especialmente, en Aragón, donde esta industria es un pilar económico. La comunidad concentra más del 27% del censo nacional y es la segunda que más exporta este producto cárnico. La aparición de este foco ha puesto en vilo a esta actividad por las restricciones en las efectos las exportaciones que pueden desencadenarse, pero la situación tiene matices. Desde el sector llaman a la “prudencia” y al seguimiento “día a día” de un protocolo muy tasado por la normativa europea.

“No están bloqueadas las exportaciones, están suspendidas provisionalmente unas horas”, afirma Daniel de Miguel, director Internacional de Interporc (Organización Interprofesional del Porcino de Capa Blanca), de la que forman parte los grandes operadores presentes en Aragón como Grupo Jorge, Grupo Costa, Pini, Litera Meat o Vall Companys.

Mientras, el Ministerio de Agricultura revisa, país por país, qué destinos aceptan el llamado principio de regionalización, clave para evitar que un foco localizado paralice las ventas de todo un país.

Qué significa la regionalización y cómo puede salvar al porcino aragonés

Europa aplica un sistema por el que, ante un caso de PPA, se delimita un radio de vigilancia y se restringe el movimiento de animales y carne únicamente en esa zona concreta. “El resto del país puede operar con normalidad en cuanto un país tercero reconozca la regionalización”, explica el directivo de Interporc.

Esa es la variable decisiva ahora, si los destinos extracomunitarios asuman este principio y mantengan abiertas sus puertas. Algunos de los principales clientes del porcino aragonés y españoal sí lo hacen. Es el caso de China, que firmó hace apenas dos semanas un protocolo con España reconociendo la regionalización con motivo de la visita de los reyes de España.

“A priori China no sería un mercado afectado”, recalca De Miguel. La notificación del foco ya ha sido enviada y reconocida por Pekín en menos de 24 horas, como exige el acuerdo.

Estados Unidos, Corea del Sur o Reino Unido también aceptan este sistema y, por tanto, podrían mantener las importaciones sin cambios. En Interporc esperan que el ministerio publicar entre hoy y mañana el listado de países que sí impondrán restricciones y aquellos que no.

A la espera de saber su alcance real

“Es un mazazo dependiendo de la evolución del foco”, admite De Miguel. Todo depende de si el virus se mueve o no de la zona donde se han encontrado los dos jabalíes. Por ahora, la situación está contenida. Los positivos proceden de fauna silvestre, no hay ningún caso en granjas y España no registra un foco en explotaciones desde 1994.

En paralelo, Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Agricultura han activado el protocolo comunitario: revisión de granjas dentro del radio de seguridad —“son pocas”, indica el directivo—, muestreos intensivos en fauna silvestre y vigilancia permanente.

Aragón mira al mapa exportador

La comunidad, que envía a mercados extracomunitarios cerca de la mitad de su producción exportada, mantiene la respiración contenida. Los destinos que admiten regionalización representan un porcentaje muy elevado de las ventas aragonesas.

“Probablemente Aragón tendrá ciertos destinos donde no podrá exportar, pero toda la Unión Europea permanece abierta y China, previsiblemente, también”, resume el director de Internacional de Interporc. Esa combinación deja al sector en una situación incómoda, pero lejos por ahora de un escenario catastrófico.