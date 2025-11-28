Azcón insiste en el ataque al PSOE por el caso Koldo y rebaja el enfrentamiento con Vox

Al ataque con el PSOE, al relajo con Vox. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a denunciar los casos de presunta corrupción que rodean al Gobierno central y ha reclamado “el perdón” de los socialistas por el caso Koldo, pero ha rebajado su tono con la ultraderecha y se ha mostrado “confiado” en aprobar los Presupuestos de Aragón en 2026. Todo ello en una sesión de control en la que ha rechazado el adelanto electoral analizado por CHA, ha señalado “el movimiento político” de Teruel Existe sobre la igualdad y ha confirmado, a pregunta del PAR, reuniones con el Ministerio de Transición Ecológica sobre la nueva planificación energética.

“El cambio más importante es cambiarles a ustedes”, ha aseverado Azcón al ser preguntado por el PSOE sobre las transformaciones en el Gobierno de Aragón. “La asquerosa corrupción que rodea al PSOE y el cambio más importante es cambiar al Gobierno de España ha asegurado Azcón. Fernando Sabés, portavoz del PSOE, ha denunciado que Azcón “engaña” a los ciudadanos y ha lamentado que hace “un nuevo recorte en las urgencias extrahospitalarias”. “La aplicación del Salud es el ejemplo de su mala gestión”, ha continuado el socialista que ha vuelto a reclamar “el cese” de la consejera de Educación, Tomasa Hernández, por “los problemas en todos los ámbitos de la Educación”. Sabés ha asegurado que, si el popular convoca elecciones, “el PSOE estará listo para recuperar los servicios públicos”.

Azcón ha criticado que Sabés “no haya precisado” el contenido de su pregunta y ha relatado “los escándalos” relacionados con Koldo, Ábalos, Aldama o el rescate de Aire Europa: “¿De qué material está hecho el PSOE para que ustedes no levanten la voz por lo que es un clamor en España y Aragón?”. El presidente aragonés ha reclamado “el perdón” de los socialistas y que “alguien dimita en este país y convoque elecciones”.

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha reclamado a Azcón que no de “un paso atrás” en materia de igualdad por un posible pacto con Vox para sacar adelante los Presupuestos de la comunidad “Este Gobierno no lo ha dado nunca”, ha defendido Azcón, uqe ha señalado que Guitarte “quiere competir con la izquierda por la bandera de la igualdad porque a ellos se les ha caído”. “No tiene que atacar a Vox y sí a la izquierda, eso ayudaría más a sus objetivos políticos”, ha analizado el popular, que ha denunciado que “Alegría queda amigablemente con un acusado por maltratar mujeres”, por el encuentro entre la ministra aragonesa y Paco Salazar, exasesor de Moncloa.

Política energética

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha reestrenado sus preguntas al presidente, después del fallo del Constitucional que permite al partido socio del PP participar en la sesión de control al líder del Ejecutivo. Izquierdo ha mostrado su “preocupación” porque la ley de energía autonómica vuelve a estar judicializada: “Se vuelven a recurrir los mismos artículos”. El portavoz aragonesista lamenta que “no se deja hacer” al Gobierno aragonés sobre “autogobierno” en materia energética. Izquierdo se ha preguntado que si se vuelve a ir al litigio “estarán en peligro” algunos de los anuncios de inversiones hechos por Azcón.

El presidente aragonés ha vuelto a defender la producción energética de la comunidad y ha asegurado que “la energía barata y limpia” del territorio es una de las opciones más atractivas para las inversiones extranjeras. Además, Azcón ha anunciado “reuniones de trabajo” con el Ministerio de Transición Ecológica hasta el 17 de diciembre, para modificar la planificación energética nacional para los próximos años. Azcón no ha descartado acudir a los tribunales si la planificación no garantiza el suministro que necesita la comunidad.