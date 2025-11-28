Bermúdez de Castro asegura que el pacto por la financiación de Cataluña con Montero "mata a Aragón"

La reforma de la financiación autonómica ha vuelto este viernes al pleno de las Cortes de Aragón. El consejero de Hacienda, el popular Roberto Bermúdez de Castro, ha aseverado que el pacto entre PSOE y ERC por la financiación singular de Cataluña, con la ordinalidad como principio, "mata a Aragón". En un debate en el que, de nuevo, ha llamado a un pacto de todas las fuerzas representadas en La Aljafería. En el PSOE, Óscar Galeano ha pedido "la profunda reforma del sistema" en una conversación en la que ambos partidos, PP y PSOE, se han mostrado temerosos por las acciones de sus compañeros en otras comunidades autónomas con otros intereses.

En una interpelación solicitada por el PSOE, Bermúdez de Castro ha criciado que los socialistas "buscan hoy un sistema de ordinalidad -las comunidades que más aportan, más reciben- y con ese reparto nos matan", en referencia al sistema de financiación de la comunidad. Para el consejero de Hacienda, el debate está "perdido" y ha denunciado el efecto "en las futuras generaciones. El popular ha asegurado que "el sistema de financiación es perjudicial y hay que cambiarlo".

El socialista Galeano ha destacado en su primera intervención que, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda sobre las transferencias a cuenta, "Aragón va a recibir 400 millones de euros más" y ha crifado en "2.000 millones de euros más los que ha recibido la comunidad respecto a lo que ingresaba con el Gobierno de Rajoy". A su juicio, Azcón realiza "un relato victimista con que Sánchez nos roba". El portavoz de Hacienda del PSOE ha preguntado al Gobierno de Aragón "si va a vincular con Alegría" el aumento de las transferencias a las comunidades, como el PP vinculó "la pérdida de 87 millones de euros".