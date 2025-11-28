BonÀrea reabre uno de sus supermercados en Zaragoza tras realizar obras de ampliación

BonÀrea Agrupa, el grupo agroalimentario líder con un modelo único en el mundo basado en la integración vertical completa sin intermediarios, inaugura la ampliación de su establecimiento ubicado en la calle Constitución de Gallur (Zaragoza). La nueva tienda incrementará la superficie de compra y permitirá aumentar la gama de productos hasta los 1.900 artículos, un incremento notable respecto a los aproximadamente 1.400 que ofrecía antes de la reforma.

El establecimiento ha estado temporalmente cerrado del 17 al 27 de noviembre para llevar a cabo las obras de ampliación y mejora. La reforma consolida la presencia de bonÀrea en la región aragonesa, que ya cuenta con 4 establecimientos en la comarca de la Ribera Alta del Ebro y 67 en la provincia de Zaragoza. Además, Gallur, con una población de 2.500 habitantes, ejemplifica la voluntad del grupo de ofrecer el mejor servicio y una oferta alimentaria de calidad, proximidad y buen precio también en los entornos más rurales.

Según Agustina Fernández, responsable de Expansión y Obras de tiendas bonÀrea: “Esta ampliación supone un impulso importante para nuestra presencia en Gallur, donde queremos seguir acompañando a los vecinos con una tienda más cómoda, moderna y adaptada a sus necesidades. Ampliamos la superficie y la gama de producto seco para ofrecer una mayor variedad y mejorar la experiencia de compra en el municipio.”

El nuevo establecimiento contará con una superficie total de 206 m², ampliando de manera significativa los 176 m² del espacio anterior. Asimismo, el horario comercial de la tienda será de 9 a 21h de lunes a sábado, y domingos y festivos de 9 a 14h.