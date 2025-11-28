Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se buscan jóvenes en Aragón para trabajar en pymes: requisitos y ofertas

Gobierno de Aragón y Fundación Ibercaja han suscrito un nuevo convenio para extender la iniciativa 'Pyme busca joven', iniciada el año pasado, a las tres provincias aragonesas

Firma del convenio entre Ibercaja y el Gobierno de Aragón.

Firma del convenio entre Ibercaja y el Gobierno de Aragón. / SERVICIO ESPECIAL

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

Gobierno de Aragón y Fundación Ibercaja han suscrito un nuevo convenio para extender la iniciativa 'Pyme busca joven', iniciada el año pasado, a las tres provincias aragonesas.

El acuerdo también permitirá apoyar a los propietarios de negocios que no cuentan con relevo generacional y ven en el traspaso del negocio o la venta de su empresa una continuidad de la actividad, ha informado el Ejecutivo autonómico.

En la firma del convenio, han participado la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz, y la jefa de Educación y Desarrollo Profesional de Fundación Ibercaja, Mayte Santos.

Algunos de los objetivos específicos del acuerdo sobre relevo generacional son poner de manifiesto la oportunidad de empleo que suponen los negocios sin relevo, divulgar cómo transformar el negocio para que valga más y visibilizar oportunidades en la venta.

Para alcanzar estos objetivos, se promoverán jornadas en Zaragoza, Huesca y Teruel, para impulsar el relevo generacional como oportunidad de empleo, con ponencias de 'Comprar un negocio como oportunidad de empleo', mesas redondas y 'workshops' sobre 'Cómo transformar un negocio para aumentar sus beneficios'.

También habrá sesiones sobre educación financiera para pymes y autónomos, que tienen como objetivo aclarar conceptos y despertar el interés por la cultura financiera y por comprender las finanzas de la empresa.

Estas actividades van dirigidas a emprendedores, autónomos, pequeños comercios y pymes, un colectivo para el que se hace imprescindible diferenciarse, especializarse, obtener mayor rentabilidad y gestionar de manera responsable sus negocios, así como mantenerse actualizado, conocer la normativa aplicable y protegerse ante cualquier posible ataque que pueda derivar en una estafa o fraude.

En esta línea, se trabajarán conceptos básicos que permitan entender la gestión económica del negocio, fijar una estrategia de ciberseguridad, conocer herramientas que ayuden en la toma de decisiones, impulsar nuevas líneas de negocio e ingresos.

Sesiones personalizadas

Habrá sesiones personalizadas con vendedores --sobre valoración y documentación necesaria, aseguramiento de la calidad del cuaderno de venta y precio de salida-- y con compradores --para definir el interés y la capacidad de inversión--, con el fin de facilitar la conexión entre interesados.

Las actividades tendrán lugar en las sedes de Fundación Ibercaja de Huesca y Teruel, además de Espacio Joven Fundación Ibercaja y el Campus Fundación Ibercaja de Zaragoza, con la colaboración técnica de la consultora Bagua Corporate.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
  2. Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
  3. Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
  4. Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
  5. Inquietud por el futuro de Teka en Zaragoza: despidos, recortes y una producción a la baja
  6. La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
  7. El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
  8. La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años

El presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2026 será de más de 50 millones de euros

El presupuesto del Ayuntamiento de Teruel para 2026 será de más de 50 millones de euros

Las obras de modernización del parador de Sos del Rey Católico obligarán a cerrarlo: estas son las fechas

Las obras de modernización del parador de Sos del Rey Católico obligarán a cerrarlo: estas son las fechas

Preocupación de los negocios de la plaza Santa Clara de Huesca un día después del desalojo: "Estamos fatal, ahora mismo todo es incierto"

Preocupación de los negocios de la plaza Santa Clara de Huesca un día después del desalojo: "Estamos fatal, ahora mismo todo es incierto"

La mayor muestra de TENTE aterriza en Aquagraria de Ejea de los Caballeros

Se buscan jóvenes en Aragón para trabajar en pymes: requisitos y ofertas

Se buscan jóvenes en Aragón para trabajar en pymes: requisitos y ofertas

Así es la promoción de 112 viviendas que se está levantando en Las Fuentes

Así es la promoción de 112 viviendas que se está levantando en Las Fuentes

Alegría, sobre la crisis del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza: "Los cambios entran dentro de la normalidad"

Alegría, sobre la crisis del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza: "Los cambios entran dentro de la normalidad"

‘Tu futuro aquí’ vuelve a conectar a la juventud con las empresas de las Cinco Villas

Tracking Pixel Contents