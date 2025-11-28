Se buscan jóvenes en Aragón para trabajar en pymes: requisitos y ofertas

Gobierno de Aragón y Fundación Ibercaja han suscrito un nuevo convenio para extender la iniciativa 'Pyme busca joven', iniciada el año pasado, a las tres provincias aragonesas.

El acuerdo también permitirá apoyar a los propietarios de negocios que no cuentan con relevo generacional y ven en el traspaso del negocio o la venta de su empresa una continuidad de la actividad, ha informado el Ejecutivo autonómico.

En la firma del convenio, han participado la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz, y la jefa de Educación y Desarrollo Profesional de Fundación Ibercaja, Mayte Santos.

Algunos de los objetivos específicos del acuerdo sobre relevo generacional son poner de manifiesto la oportunidad de empleo que suponen los negocios sin relevo, divulgar cómo transformar el negocio para que valga más y visibilizar oportunidades en la venta.

Para alcanzar estos objetivos, se promoverán jornadas en Zaragoza, Huesca y Teruel, para impulsar el relevo generacional como oportunidad de empleo, con ponencias de 'Comprar un negocio como oportunidad de empleo', mesas redondas y 'workshops' sobre 'Cómo transformar un negocio para aumentar sus beneficios'.

También habrá sesiones sobre educación financiera para pymes y autónomos, que tienen como objetivo aclarar conceptos y despertar el interés por la cultura financiera y por comprender las finanzas de la empresa.

Estas actividades van dirigidas a emprendedores, autónomos, pequeños comercios y pymes, un colectivo para el que se hace imprescindible diferenciarse, especializarse, obtener mayor rentabilidad y gestionar de manera responsable sus negocios, así como mantenerse actualizado, conocer la normativa aplicable y protegerse ante cualquier posible ataque que pueda derivar en una estafa o fraude.

En esta línea, se trabajarán conceptos básicos que permitan entender la gestión económica del negocio, fijar una estrategia de ciberseguridad, conocer herramientas que ayuden en la toma de decisiones, impulsar nuevas líneas de negocio e ingresos.

Sesiones personalizadas

Habrá sesiones personalizadas con vendedores --sobre valoración y documentación necesaria, aseguramiento de la calidad del cuaderno de venta y precio de salida-- y con compradores --para definir el interés y la capacidad de inversión--, con el fin de facilitar la conexión entre interesados.

Las actividades tendrán lugar en las sedes de Fundación Ibercaja de Huesca y Teruel, además de Espacio Joven Fundación Ibercaja y el Campus Fundación Ibercaja de Zaragoza, con la colaboración técnica de la consultora Bagua Corporate.