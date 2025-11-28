Se buscan jóvenes en Aragón para trabajar en pymes: requisitos y ofertas
Gobierno de Aragón y Fundación Ibercaja han suscrito un nuevo convenio para extender la iniciativa 'Pyme busca joven', iniciada el año pasado, a las tres provincias aragonesas
Gobierno de Aragón y Fundación Ibercaja han suscrito un nuevo convenio para extender la iniciativa 'Pyme busca joven', iniciada el año pasado, a las tres provincias aragonesas.
El acuerdo también permitirá apoyar a los propietarios de negocios que no cuentan con relevo generacional y ven en el traspaso del negocio o la venta de su empresa una continuidad de la actividad, ha informado el Ejecutivo autonómico.
En la firma del convenio, han participado la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz, y la jefa de Educación y Desarrollo Profesional de Fundación Ibercaja, Mayte Santos.
Algunos de los objetivos específicos del acuerdo sobre relevo generacional son poner de manifiesto la oportunidad de empleo que suponen los negocios sin relevo, divulgar cómo transformar el negocio para que valga más y visibilizar oportunidades en la venta.
Para alcanzar estos objetivos, se promoverán jornadas en Zaragoza, Huesca y Teruel, para impulsar el relevo generacional como oportunidad de empleo, con ponencias de 'Comprar un negocio como oportunidad de empleo', mesas redondas y 'workshops' sobre 'Cómo transformar un negocio para aumentar sus beneficios'.
También habrá sesiones sobre educación financiera para pymes y autónomos, que tienen como objetivo aclarar conceptos y despertar el interés por la cultura financiera y por comprender las finanzas de la empresa.
Estas actividades van dirigidas a emprendedores, autónomos, pequeños comercios y pymes, un colectivo para el que se hace imprescindible diferenciarse, especializarse, obtener mayor rentabilidad y gestionar de manera responsable sus negocios, así como mantenerse actualizado, conocer la normativa aplicable y protegerse ante cualquier posible ataque que pueda derivar en una estafa o fraude.
En esta línea, se trabajarán conceptos básicos que permitan entender la gestión económica del negocio, fijar una estrategia de ciberseguridad, conocer herramientas que ayuden en la toma de decisiones, impulsar nuevas líneas de negocio e ingresos.
Sesiones personalizadas
Habrá sesiones personalizadas con vendedores --sobre valoración y documentación necesaria, aseguramiento de la calidad del cuaderno de venta y precio de salida-- y con compradores --para definir el interés y la capacidad de inversión--, con el fin de facilitar la conexión entre interesados.
Las actividades tendrán lugar en las sedes de Fundación Ibercaja de Huesca y Teruel, además de Espacio Joven Fundación Ibercaja y el Campus Fundación Ibercaja de Zaragoza, con la colaboración técnica de la consultora Bagua Corporate.
- La Romareda comienza a parecerse a un estadio: finalizan las excavaciones y ya emergen la tribuna Este y el Gol Norte
- Desalojados 200 vecinos por el riesgo de colapso de cuatro edificios en la plaza Santa Clara de Huesca
- Epidemia de gripe en Aragón: vuelve la mascarilla obligatoria a todos los centros sanitarios
- Este es el alcalde que menos cobra de Aragón: 'Es un compromiso personal
- Inquietud por el futuro de Teka en Zaragoza: despidos, recortes y una producción a la baja
- La vida de una familia sin hogar en Zaragoza: 'Dormíamos en el cuarto de las escobas y luego nos íbamos al instituto
- El pequeño pueblo de Aragón donde se han rozado los -8 grados: está a solo 200 metros de altitud
- La Cámara de Cuentas de Aragón se quedará un edificio histórico de Zaragoza que lleva en desuso desde hace 12 años