La falta de facultativos obliga a cerrar la veintena de consultorios de la Sierra de Albarracín: "Las bajas no se cubren y no damos abasto"

La falta de profesionales sanitarios ha obligado a cerrar las puertas de la veintena de consultorios que hay en la comarca de la Sierra de Albarracín (Teruel). Así lo indica un cartel a las puertas del centro de salud de Albarracín y así lo desarrolla la psicóloga Raquel González, que es vecina de la zona y explica quedesde este martes la atención se concentra en los tres Puntos de Atención Continuada (PAC), que están en el ambulatorio ya citado, en Orihuela y en Villar. Hasta allí deben desplazarse los usuarios, muchos de ellos mayores, porque faltan facultativos y el personal "no da abasto".

González explica que componen la comarca 25 pueblos, y desde Sanidad detallan que cuentan con 21 centros de salud. Son estos los que sufren una falta de profesionales sanitarios que, denuncia la psicóloga, "arrastran desde hace tiempo" y que ha obligado a cerrar las puertas de los mismos. "Esto es algo que viene desde la pandemia, porque no se cubren las bajas de los profesionales", expone.

Y entra en detalles. González comparte que por las mañanas tendría que haber al menos siete médicos, pero solo hay dos. Además, tendría que haber otros tres en Atención Continuada y hay solo uno. Según un comunicado emitido por el coordinador médico del Equipo de Atención Primaria, en la mañana de este martes recibieron la notificación de que no se podía cubrir la vacante de Orihuela. Ello se suma, decía, a que está sin cubrir la baja del médico de Villar del Cobo, el permiso paternal del médico de Royuela y las dos plazas vacantes de Atención Continuada, además de "las numerosas licencias por vacaciones del resto de compañeros médicos".

Ante esta situación, los profesionales sanitarios se han visto obligados a cerrar los consultorios y solo pasar consulta en los PAC, explicaba el coordinador. Con todo lo que ello conlleva. "Es una población envejecida que tiene que ir de forma frecuente a medirse la tensión, por ejemplo", expone González. En el domicilio solo se atienden ahora las urgencias.

Desde el centro de salud lamentan las molestias que pueda causar la situación, según indica el coordinador de Atención Primaria, pero solicitan también "solidaridad para con el equipo médico, que lleva ya varios años realizando la cobertura de distintas bajas y permisos de larga duración por falta de soluciones por parte de estamentos superiores".

Desde el Departamento de Sanidad explican que, tras el traslado de un facultativo del centro de salud de Albarracín al de Rubielos de Mora, donde existía una vacante por jubilación, se ha activado el procedimiento para cubrir la plaza libre que ha quedado en Albarracín. Inicialmente estaba prevista la incorporación de un sustituto, aunque este no ha aceptado finalmente la plaza, por lo que se mantiene abierta la búsqueda activa de nuevo profesional.

Sanidad sostiene que "de manera excepcional y provisional, se ha concentrado la actividad presencial en los centros de Orihuela, Villar del Cobo y Albarracín" en los PAC. Con todo, prevén que la situación quede normalizada en los próximos días.