Así funciona MiA, la nueva aplicación de Aragón en la que puedes consultar oposiciones o llevar la tarjeta sanitaria

El Gobierno de Aragón ha dado hoy un paso más en el proceso de transformación digital para acercar la Administración al ciudadano con la presentación de la aplicación MiA, que ya está disponible en dispositivos Android e iOS. Esta nueva app aúna todos los servicios digitales desarrollados en los dos últimos años en el objetivo alcanzado de acercar la administración al ciudadano de una manera más directa, accesible y amable.

En los dos últimos años se han recibido más de 350.000 notificaciones, firmado 2.799 documentos, 21.500 usuarios únicos accedieron al listado de deudas en la sección de Tributos, 35.659 al área temática de Oposiciones y 36.337 al de Mis carnets y tarjetas.

Desde este viernes, cualquier aragonés puede llevar su tarjeta sanitaria en el teléfono móvil y utilizarla directamente en farmacias –aplicación desarrollada con el Colegio Oficial de Farmacéuticos- y centros de salud de todo el país. Gracias a un QR estandarizado integrado en MiA, es posible recoger medicamentos sin la tarjeta física, garantizando a su vez la seguridad en la dispensación.

Los carnets de familia numerosa y monoparental, discapacidad, donantes de sangre, licencias de caza y pesca, así como el de animales de compañía y de servicio forman parte de MiA y otras credenciales que, como estas, se sumarán al wallet del móvil. En concreto, se trabaja ya en el carnet Joven Europeo y en el de deportista de alto rendimiento.

Durante esta legislatura, MiA ha evolucionado desde una aplicación centrada en notificaciones y trámites hacia una plataforma integral que unifica información, servicios y derechos digitales. En los últimos dos años se han incorporado funcionalidades como consulta e inscripción en oposiciones, gestión de tributos autonómicos, con visualización de deudas, pagos y vencimientos, sala de Firmas para documentos de personas externas a la DGA, nuevo método de acceso PINSALUD, integración con el Banco de Sangre, nuevos carnés digitales o acceso biométrico mediante huella o reconocimiento facial.

Estos avances han sido posibles gracias al trabajo conjunto con todos los departamentos del Gobierno de Aragón y a la integración de datos en la Plataforma de Gobernanza, creando un ecosistema digital cada vez más robusto, tal y como ha resaltado este viernes María Ángeles Rincón, Directora General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas.

"MiA representa un cambio cultural profundo: pasar de un modelo en el que la ciudadanía se desplazaba a la Administración, a otro en el que es la Administración la que se organiza en torno a las necesidades de las personas", segun ha resaltado el Gobierno de Aragón.

El Ejecutivo mantiene el esfuerzo para incorporar más servicios, datos y nuevas credenciales digitales. El objetivo es que cualquier gestión con la Administración autonómica pueda iniciarse, consultarse y resolverse desde MiA, de forma sencilla, segura y sin desplazamientos.