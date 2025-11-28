El Gobierno de Aragón llama a la calma sanitaria y económica por los dos casos de peste porcina africana

El Gobierno de Aragón llama a la calma, tanto a nivel sanitario como nivel económico, ante los dos casos de peste porcina africana detectados en dos jabalís en Cataluña en las últimas horas. El Gobierno de Aragón, con Mar Vaquero y Javier Rincón a la cabeza, se han reunido este viernes con las principales empresas del sector porcino en la comunidad para abordar estos momentos de "tensión" para una de las industrias más importantes de la economía aragonesa. Tanto Administración como responsables empresariales han mostrado su comunión en esta primera reacción y desde la DGA se ha cifrado en un 25%, que podría llegar al 35%, el potencial impacto económico en las exportaciones. Sin embargo, China, el principal mercado exterior del cerdo aragonés, no estará afectada por las medidas de restricción, gracias a un reciente acuerdo de regionalización sobre el mercado porcino.

El impacto económico

El director gerente de Aragón Exterior, Javier Camo, ha admitido que el impacto económico para el sector porcino en los próximos meses "puede variar mucho" en función del número de países que ponga y mantenga restricciones respecto a la importancia de cerdos criados en España. Según Camo, "la regionalización" de las exportaciones, es decir, que un país bloquee las importaciones de las comunidades autónomas afectadas por la peste porcina africana, pero no de aquellas donde no se haya detectado, puede hacer variar el impacto en el volumen exportador de Aragón. "Hace dos semanas China firmó un acuerdo de regionalización que se está cumpliendo y no deberíamos tener un problema con el primer mercado de exportación", ha analizado Camo, que ha destacado que el envío de productos porcinos al gigante asiático supone "casi el 14%" del volumen exportador del sector.

Sí ha destacado "la preocupación" por otros mercados que importan productos "de alto valor añadido". Camo ha incluido en esta lista en Japón o Corea, que compran "productos con alto valor en destino". Esos países todavía tienen que pronunciarse si activan protocolos de regionalización, por lo que en la DGA esperan a que el Ministerio de Agricultura "negocie país por país" los acuerdos que permitirían "zonas libres" para poder exportar. Camo sí ha garantizado la colaboración con las empresas en los próximos días en busca de "agilidad" para transmitir la información.

Los países que ahora tendrían que aclarar si aceptan o no protocolos de regionalización están fuera de Europa. China se escapa de esta lista, por el reciente acuerdo firmado, hace apenas dos semanas. Del top 10 de países que importan productos porcinos aragoneses, Reino Unido, que ocupa el último lugar de esa lista de diez, podría bloquear el comercio. "Si lo hacen, el impacto podría pasar del 25% al 35%", ha resumido Camo, que ha dejado en manos del ministerio la negociación, para que el sector conozca qué negociaciones puede seguir llevando a cabo: "Esperamos que sea a la mayor brevedad posible".

Un sector estratégico para Aragón

El porcino es el subsector clave de la ganadería aragonesa, representando más del 40% de la Producción Final Agraria y aportando más de 21.000 empleos directos e indirectos. Aragón cuenta con un censo que supera los 10 millones de cerdos y más de 4.300 explotaciones, siendo la primera productora de España.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha destacado que “Aragón cuenta con un plan sólido, recursos preparados y un sector ejemplar; estamos en condiciones para responder con eficacia a cualquier contratiempo de este tipo”.

Colaboración total con el sector

El Departamento ha destacado la importancia del trabajo conjunto con empresas, organizaciones agrarias y asociaciones de cazadores, pieza clave para garantizar la eficacia de todas las medidas. Javier Rincón ha subrayado que “la fortaleza del porcino aragonés siempre ha estado en su unidad; cuando administraciones y sector remamos en la misma dirección, Aragón responde mejor y más rápido.

El Gobierno de Aragón agradece la responsabilidad y el compromiso del sector porcino y reafirma su apuesta por la prevención, la transparencia y la coordinación como pilares fundamentales para afrontar este desafío sanitario.