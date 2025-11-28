El Gobierno catalán cree necesario evaluar los riesgos antes de mover las piezas de Sijena a Aragón

La consellera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Sònia Hernández, ha considerado este viernes que antes de mover las pinturas murales del Monasterio de Sijena (Huesca) que se encuentran en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) hay que hacer una "evaluación de los riesgos" que se pueden contraer.

A preguntas de los periodistas, tras intervenir en Bruselas (Bélgica) en el Consejo de Ministros de Educación y Cultura de la Unión Europea, Hernández ha dicho que es necesario que se recoja toda la información posible al respecto. "Lo que creo que es más importante -ha aseverado- es que para hacer un movimiento de piezas de estas dimensiones y características, lo que se necesita sí o sí y es preceptivo, según los estándares internacionales, es una evaluación de los riesgos que contraeremos moviéndolas y hacer todo lo que haga falta en función de estos riesgos".

En cuanto a la próxima reunión del patronato del museo, la consellera ha indicado que se está trabajando en ello, mientras la jueza de Huesca que lleva el caso también hace sus demandas.

Cuando se convoque la reunión, "con todo lo que tengamos sobre la mesa y con toda la propuesta estratégica, tanto de los abogados de la Generalitat, como de los del MNAC, internos y de los asesores jurídicos externos, planificaremos los próximos pasos".

Un caso "muy particular"

Respecto a si cree que habrá nuevos casos parecidos, Sònia Hernández ha respondido que se trata de un "caso muy particular, muy específico" y ha recordado que la titularidad de las piezas de las colecciones en todos los museos es "muy diversa, al contrario de lo que podría parecer y, por tanto, cada pieza tiene una historia muy particular y se debería analizar caso por caso".

Sobre la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, ha precisado que "a día de hoy no se vulnera ningún derecho fundamental y, por tanto, lo que dicen nuestros asesores jurídicos es que esta vía no sería ni tan solo admitida".