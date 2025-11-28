Huelga de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en Zaragoza: suspendidos seis quirófanos del hospital Provincial

La jornada de huelga de los TCAE (técnicos en cuidados auxiliares de enfermería) de este viernes se ha dejado notar en el hospital Provincial de Zaragoza. Los profesionales sanitarios han secundado los paros y ello ha obligado a suspender seis de los ocho quirófanos programados, según han informado desde el Departamento de Sanidad de la DGA. Entre las reivindicaciones principales, una mejora en sus condiciones laborales.

Además de los quirófanos cancelados en el hospital Provincial de Zaragoza, también se ha suspendido un quirófano de Cirugía Ambulatoria en el hospital Miguel Servet debido a los paros. Desde Sanidad indican que hay otro más se ha visto afectado y los restantes, que son más de 30, han mantenido su actividad quirúrgica con normalidad.

Según la información del Departamento de Sanidad, la huelga, que estaba convocada a nivel nacional por la organización sindical FAC-USO (Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera), la han secundado en Aragón 60 trabajadores de los 1.057 que estaban llamados a ella. El seguimiento ha sido, por tanto, del 5,7%. Además de los paros, los profesionales se han concentrado a las puertas de los hospitales de distintas ciudades, en el caso de Zaragoza en el Servet, para exigir que se ponga final a una clasificación profesional que considerna obsoleta.

Los TCAE reivindican que se les integre en el subgrupo C1, que es el que aseguran que les corresponde por su formación y sus funciones asistenciales, y dejen atrás el C2, que es en el que se encuentran ahora. Según han explicado, para poder ejercer deben disponer del título de Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, una cualificación que, conforme al artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), corresponde al subgrupo profesional C1.

El problema está en que, a pesar de ello, los TCAE continúan en el subgrupo C2, lo que apuntan que genera desigualdad retributiva y profesional. A ello añaden que el acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, firmado en octubre de 2022, desbloqueó la Disposición Transitoria Tercera del EBEP y habilitó a las administraciones a actualizar los grupos profesionales, algo que indican que no se ha realizado.

Así, unos 60 TCAE se han sumado en Zaragoza a la huelga para clamar por una reclasificación al subgrupo C1 con el fin de mejorar sus condiciones laborales y retributivas. La de este viernes no es la primera concentración de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en Zaragoza, que en los últimos meses han alzado la voz en reiteradas ocasiones para exigir soluciones.