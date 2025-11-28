¿Cuántos litros de cerveza bebe al año cada aragonés?

El anuario Alimentación en España 2025, elaborado por la empresa pública estatal Mercasa a partir del panel de consumo alimentario que realiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, arroja unos datos curiosos sobre el consumo en los hogares de Aragón.

¿Cuál es el gasto medio en alimentación? ¿Cuántos kilos de pescado se comen al año? ¿Cuántos litros de cerveza beben anualmente los aragoneses? ¿Qué producto es el más comprado? ¿Cuántos mercadillos ambulantes hay en la comunidad? ¿Cuántos restaurantes? A todas estas preguntas hay respuestas en el documento, que revela que el gasto medio en alimentación por persona y año en Aragón asciende a unos 1.786,4 euros, un 0,1% menos de la media nacional.

El documento desglosa dónde y en qué gastan los aragoneses para su alimentación. De esos casi 1.800 de gasto medio, un 20,9% se destinan a carne, un 11,6% a productos pesqueros, un 9,7% a frutas, un 8,1% a hortalizas, un 7,5% a derivados lácteos, y un 3,6% a pan, entre las partidas más relevantes.

La información arroja que, en comparación con la media nacional, en Aragón hay un gasto per cápita superior en hortalizas frescas (22,55%), carne (6,2%), pescado (3,7%), frutas frescas (2,7%) o chocolates y cacaos (4,3%). Por el contrario, es menor en otras partidas como, por ejemplo, agua mineral (-22,9%), zumo y néctar (-15,8%), derivados lácteos (-11,8%), cervezas (-24%), patatas (-7,8%), frutos secos (-15,2%) o aceite (-11,4%).

En volumen, siempre con datos de 2024, durante el último ejercicio completo cada persona en Aragón consume al año 153 huevos, 44,6 kilos de carne, 19,2 kilos de pescado, 63,7 litros de leche, 29,3 kilos de derivados lácteos o 24 kilos de pan.

De aceite se consume 8,9 litros y 13,9 litros de cerveza, así como 61,7 kilos de hortalizas frescas, 80,9 kilos de frutas frescas, 17,8 kilos de platos preparados, 48,5 litros de agua embotellada y 30,6 litros de bebidas refrescantes y gaseosas.

En Aragón hay 921 empresas agroalimentarias y 2.673 establecimientos especializados en la venta de alimentación y bebida. En la comunidad se pueden encontrar 738 supermercados y 17 hipermercados.

Por otro lado, la comunidad cuenta con 502 actividades de comercio de venta ambulante y mercadillos, un 1,4% sobre el total nacional. En hostelería y restauración, Aragón cuenta con 1.815 restaurantes y 4.783 bares, lo que supone un 2,2% y un 2,9% respectivamente del total nacional.

Por último, el anuario de Mercasa recoge también la relación de todas las denominaciones de origen y calidad diferenciada en Aragón, una comunidad que cuenta con una gran oferta de productos amparados por estos sellos de calidad, abarcando a todos los sectores de alimentación y bebidas.