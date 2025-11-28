La pensión media en Aragón superará los 1.400 euros por primera vez: esto es lo que van a subir

Los casi 290.000 pensionistas que hay en Aragón se van a llevar una alegría. Las prestaciones contributivas que cobran volverán a revalorización por quinto año consecutivo sin perder poder adquisitivo. El Gobierno de España ha anunciado un incremento del 2,7% el próximo año, en base al dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sirve para calcular la revalorización de la gran mayoría de las prestaciones del sistema público.

A falta del dato definitivo y de que el organismo público pudiera corregir alguna décima que modificara el resultado, la pensión media en la comunidad autónoma subirá casi 38 euros (526 en 14 pagas) a partir del próximo 1 de enero de 2026. De esta manera, la nómina media de los pensionistas aragonese superará por primera vez la barrera de los 1.400 euros. En concreto, llegará a los 1.429 euros frente a los 1.371 de 2025.

Subidas por tipo de pensión

Con la subida prevista, la cuantía media en el caso de jubilación (unas 213.048 personas en Aragón, el 73% del total de pensionistas) crecerá unos 43 euros en la comunidad (casi 600 en 14 pagas), hasta alcanzar los 1.625 euros, el importe más elevado de todas las prestaciones del sistema. En el caso de la provincia de Zaragoza, superará la barrera de los 1.650 euros (en concreto, 1.656,55), mientras que en Huesca alcanzará los 1.462,45 euros y en Teruel los 1.478,88.

Por su parte, la pensión de viudedad alcanzará los 805 euros tras sumar algo más de 21 euros al mes. La de incapacidad permanente pasará de 1.222 a 1.255 euros (unos 33 euros más); la de orfandad aumentará en algo más de 14 euros, hasta situarse en 545 euros de media; y la pensión en favor de familiares subirá por encima de los 22 euros, hasta los 838.

La cuantía media de las pensiones en Aragón ha crecido en unos 293 euros al mes (4.099 euros al año) desde antes de la pandemia (noviembre de 2019), lo que supone una revalorización próxima al 27%. Esto ha sido posible gracias a las sucesivas subidas aprobadas por el Gobierno. Esta media corresponde al conjunto de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Casi 3.500 pensionistas más en el último año

En Aragón hay en vigor unas 318.703 pensiones que cobran 289.606 personas (147.969 hombres y 141.637 mujeres), unas cifras que no cuadran porque hay perceptores de reciben varias prestaciones. El número de beneficiarios se ha incrementado en 3.496 en el último año.

El colectivo no deja de crecer por el progresivo envejecimiento población que sufre la comunidad. El proceso se ha intensificado en los últimos años por la jubilación de la generación de los denominados 'baby boomers' o también conocidos como 'boomers'. Es decir, aquellas personas nacidas entre el 1950 y mediados de los 70 del siglo pasado.

En los últimos seis años, Aragón ha ganado casi 10.000 pensionistas (9.801, un 3% más) y 13.577 prestacoines contributivas (un 4,5% más). El crecimiento acumulado en casi 20 años --desde noviembre de 2005-- alcanza el 16,8%, lo que se traduce en 41.682 perceptores más, mientras el volumen de pensiones ha registrado un alza de 19,1% (51.069 más).

¿Por que las pensiones no pierden poder adquisitivo?

Por sexto año consecutivo, desde 2021, está vigente la ley diseñada por el anterior ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, según la cual cada año las pensiones deben subir igual que lo hace la inflación del año anterior, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. La ley fija que se tome como referencia la variación media del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los 12 meses que van desde diciembre del año anterior (2024, en este caso) hasta noviembre del ejercicio en curso (2025), para determinar así cuánto deben subir las pensiones desde enero del año siguiente (2026).

Bajo esta regla, las pensiones se elevaron el 2,5% en 2022; el 8,5% en 2023, el 3,8% en 2024 y el 2,8% 2025. Para 2026, con el alza del 2,7% estimado, aunque el INE no confirmará la tasa definitiva hasta el 13 de diciembre.