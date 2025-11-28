Puerto Venecia enciende la Navidad con una renovada programación

Puerto Venecia ha celebrado este viernes su tradicional encendido oficial de luces, un evento que marca el inicio de la programación navideña del shopping resort. En esta edición, el acto ha estado protagonizado por el estreno del espectáculo La Estrella Perdida, una producción creada específicamente para estas fechas que combina música en directo, coreografías y un encendido colectivo junto a Papá Noel. Este espectáculo ha narrado cómo la Estrella que ilumina Puerto Venecia cae al fondo del lago, dejando el centro sin su luz característica. Clara y el Cascanueces han iniciado un recorrido acompañado de personajes navideños para pedir ayuda a Papá Noel, mientras el Grinch ha intentado impedirlo. El show ha concluido con la llegada de Papá Noel y el encendido conjunto de todas las luces.

Hasta el 30 de noviembre, Papá Noel recibirá a los niños en su trineo ubicado en la planta alta; a partir del 3 de diciembre, lo hará en Candy Wonderland, un nuevo espacio tematizado ubicado en Plaza de las Palmeras. Concebido como una gran casita de jengibre rodeada de elementos dulces y festivos, que acogerán a todas las familias. Los clientes podrán reservar su cita previa a través de la web pero también se habilitarán pases sin reserva y una fila destinada a cubrir cancelaciones. Además, Papá Noel visitará asimismo distintos colegios de Zaragoza y, la tarde del 24 de diciembre, entregará regalos en varias viviendas seleccionadas mediante sorteo. Desde el 26 de diciembre y hasta el 5 de enero, Candy Wonderland se transformará para acoger a los Reyes Magos de Oriente, en sus tronos ambientados, donde recibirán a los niños que hayan reservado previamente para entregarles sus cartas.

La programación incorpora además la actividad gratuita El Ascensor Mágica de la Navidad de Decathlon, una experiencia de realidad virtual disponible entre el 28 de noviembre y el 4 de enero, que permitirá a las familias disfrutar de un recorrido inmersivo ambientado en un viaje navideño. Puerto Venecia contará también con decoraciones emblemáticas como los Soldados de Plomo en los accesos, el gran Buzón Gigante y la pasarela decorada en la zona Ocio-Gallery, que este año se ambientará en el universo Candy Wonderland.

A todas estas actividades se suma la Gymkana RRSS de los elfos traviesos, una acción digital que se desarrollará a lo largo de todo el periodo navideño y que invitará a los visitantes a localizar pequeños retos y travesuras repartidos por distintos puntos del centro.

Además, el 30 de diciembre a las 12.00 horas tendrá lugar la celebración de Mañanavieja Infantil, una actividad que permitirá a los más pequeños despedir el año a mediodía. El acto contará con una cuenta regresiva proyectada en la pantalla de las terrazas, donde se reproducirán las 12 campanadas, seguida de un espacio musical y zona de baile. La jornada incluirá también una pequeña degustación infantil.

Puerto Venecia también formará parte un año más de la Cabalgata de Reyes Magos del Ayuntamiento de Zaragoza, colaborando en uno de los eventos más multitudinarios de las fiestas.