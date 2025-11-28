Cómo serán los centros de datos de Microsoft en Aragón: así podrá seguirse paso a paso su evolución

Microsoft abre una ventana inédita a su futura región cloud de centros de datos en Aragón con el lanzamiento del Aula Virtual Informativa, un espacio digital accesible desde cualquier dispositivo electrónico que incluye información detallada sobre el proyecto y habilita un canal para recoger preguntas y sugerencias.

"Queremos que cualquier ciudadano encuentre respuestas claras y pueda expresar sus inquietudes sin sentirse fuera del proceso. La transparencia guía nuestro trabajo y las aportaciones de la comunidad son fundamentales para avanzar. Además, las sesiones comunitarias en Aragón nos permiten explicar el avance del proyecto con claridad y recoger inquietudes que, en ocasiones, no surgen a través de los canales formales", ha afirmado la responsable de Relaciones Comunitarias de Centros de Datos de Microsoft, Ana Liesa.

El Aula Virtual Informativa ha sido diseñada para dar a conocer cómo evolucionará cada uno de los campus, facilitando la visualización de planos y ofreciendo acceso a contenidos explicativos sin necesidad de contar con conocimientos técnicos.

Reúne información detallada de cada emplazamiento, desde la distribución de los futuros edificios hasta las infraestructuras eléctricas y la red de fibra óptica que conectará La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza.

También describe las medidas de sostenibilidad previstas, incluido el diseño 'Zero Water' y el uso de energía 100% renovable. Además, incorpora un buzón para que cualquier vecino pueda registrar sus comentarios o dudas.

Esta herramienta refuerza la transparencia durante todo el proceso y complementa las sesiones informativas celebradas recientemente en Zaragoza y La Muela, con la participación de más de 120 vecinos y representantes de la sociedad civil interesados en conocer el proyecto con mayor profundidad.

Estos encuentros presenciales han permitido compartir información sobre las características y desarrollo de los tres campus, así como su impacto futuro en la economía, la industria aragonesa de tecnología y la generación de empleo en la región.

Funcionamiento

La aprobación inicial del PIGA contribuye a acelerar la tramitación del proyecto, que contempla un presupuesto de ejecución total de 5.356 millones de euros entre los tres emplazamientos. El desarrollo de la infraestructura cloud arrancará con la construcción simultánea de los tres campus de centros de datos, que se ubicarán en La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza.

Estarán conectados por una red de fibra óptica de 240 kilómetros que ofrecerá una latencia inferior a los dos milisegundos, preparada tanto para servicios cloud como para capacidades avanzadas de Inteligencia Artificial.

El proyecto se desplegará por fases y la primera estará operativa en un máximo de cuatro años desde la aprobación final del PIGA. Los edificios incluirán centros de datos de dos plantas, oficinas y espacios destinados a infraestructuras eléctricas y urbanización. Este diseño global ofrece una base estable sobre la que ajustar las futuras fases del desarrollo.