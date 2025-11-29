Antonio Gericó (Aramón): "No nos corresponde relanzar Canal Roya, pero es vital para el futuro de la nieve"

¿Cuál es su previsión en este inicio de temporada?

Empezamos en condiciones francamente buenas. Primero, por la fecha. Vamos a abrir en Formigal con pistas en todos los sectores, con 47 km esquiables, con espesores de 20 a 60 centímetros de nieve polvo. Es una situación soñada. Y esperamos que este parte evolucione favorablemente de cara al puente con la apertura de Panticosa, Cerler y Javalambre y Valdelinares.

¿Es garantía de éxito de la temporada empezar en noviembre?

Este negocio es muy incierto, pero lo que bien empieza suele acabar bien. Empezar en el puente ya tiene un efecto muy positivo porque todo el mundo empieza a esquiar en la fecha soñada. Y es un catalizador para Navidad: empiezan los hoteles, la gente abre sus segundas residencias y todo el sector arranca.

¿Cuántos esquiadores esperan?

Nos marcamos pasar el millón de esquiadores. Empezar antes del puente, con esta calidad de nieve, hace que podamos ser optimistas.

¿En qué van a notar los esquiadores que se han invertido 55 millones de euros estos dos años?

Solo en sistemas de innivación hemos invertido 40 millones. Es la garantía de poder abrir con esta superficie esquiable y nos permite dar continuidad a la temporada sin tantos sobresaltos. En Cerler, la nueva silla del Sarrau duplica la capacidad, con 4,5 millones de inversión. Y hay miles de pequeñas mejoras encaminadas a la experiencia, como actividades de cena en altura, con la gastronomía y la música como elementos centrales.

Gericó, en las pistas de Formigal, esta semana. / MIGUEL ANGEL GRACIA

¿Cómo influye empezar la temporada con nieve natural en la innivación artificial?

Estos nuevos sistemas tienen entre un 30 y 40% menos de consumo energético. Y podemos trabajar con ellos en momentos donde antes no era posible. Es cierto que en días fríos son más eficientes y crean más nieve y de mejor calidad.

¿Qué visión hay a medio plazo ante el cambio climático?

Hemos invertido más de un millón en acciones de sostenibilidad. Y, entre otras cosas, estamos trabajando en el relieve de las pistas para que, con menos espesor de nieve, seamos más eficientes para abrir. Por otro lado, los sistemas de innivación son más eficientes. Las snow factories permiten producir nieve a temperaturas positivas, y las utilizamos en zonas que sufren más ese cambio climático. Y cuidamos todo lo que podemos nuestras montañas: reciclando los plásticos y utilizando combustibles renovables. Vivimos de esto y queremos que nuestras generaciones futuras sigan viviendo de esto.

Las estaciones de Teruel han sufrido más la falta de nieve. ¿Qué previsiones tienen para ellas?

El 100% de la superficie esquiable está innivada y nuestras previsiones son buenas, aunque ha habido años que ha costado más. Sin haber nevado prácticamente en Teruel, en el puente abriremos.

En imágenes | Inicio de la temporada invernal en las estaciones de esquí aragonesas / Miguel Ángel Gracia

Empiezan la temporada con Juan Magán. ¿Habrá más artistas?

Tenemos colaboraciones con grandes festivales. Y se combinarán las nuevas tendencias con artistas consagrados.

¿Cómo valoran la unión de Astún y Candanchú: es más competencia para Aramón, o es positivo para todos?

Si el sector del esquí crece, es positivo para todos. Si son nuestros vecinos y amigos, mejor. Tenemos mucho en común y para nosotros es buena noticia. En el Pirineo, las estaciones ocupamos el 0,3% y representamos el 9% del PIB.

Tras la paralización de la unión de estaciones por Canal Roya, ¿están trabajando para retomarlo?

Aquello se quedó como se quedó. Es un tema que no nos corresponde a nosotros relanzarlo, pero entendemos que es un proyecto vital para las siguientes generaciones y por el que apostamos sin fisuras.

Hay inversiones como las del tobogán de Panticosa y el telecabina Benasque-Cerler. ¿Ayudarán a diversificar la actividad?

Vemos muy positivo que se contemple la montaña como sector estratégico, tanto en zonas que tienen estaciones como las que no. Y forma parte de nuestra estrategia: avanzar en la desestacionalización y que las montañas no sean tanto de invierno, sino de todo el año.

Es difícil que reciban el mismo volumen de visitantes en verano, ¿pero qué proyectos específicos tienen en este sentido?

Conseguir las cifras y el gasto de los visitantes en invierno es difícil. Pero es un camino a realizar. Tanto en Cerler como en Panticosa acompañamos a los visitantes en un programa que se llama ‘Siéntete montañero’ y trabajamos también con el sector de la bicicleta. En los últimos años, hemos invertido intensamente en la innivación y no era posible llegar a todo, pero está en nuestra agenda para trabajar con más fuerza en ello a partir del año que viene. Y de forma más colaborativa. El radio de acción y la movilidad de un visitante en verano es mayor que en invierno y ahí todos sumamos para que vengan aquí.

¿Cómo valoran las conexiones para llegar al Pirineo?

Vemos con optimismo los avances, porque todas las conexiones redundarán en que el Pirineo sea más accesible. Ya estamos en una posición privilegiada para el cliente madrileño o catalán, con la apertura del tramo de Siétamo. Queda sufrir un poco estas obras, y esperemos que sigan con la prioridad máxima para que se genere el menor problema a quienes vienen a visitarnos y que no les penalicen mucho en el desplazamiento de vuelta.