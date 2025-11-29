Aragón, columna vertebral del porcino española: 10 millones de cerdos, 4.200 granjas y una factura exterior de 2.200 millones

El sector porcino es un motor económico de Aragón, además de ser una actividad que vertebra el territorio. Las cifras así lo evidencian. Con un total de 4.191 explotaciones y un censo que ronda las 10 millones de cabezas, la comunidad se ha convertido en la mayor potencia de esta ganadería en España. Uno de cada cuatro cerdos que se crían en el país lo hacen aquí, un liderazgo que se ha ido consolidando desde que en 2019 este territorio se puso por delante de Cataluña.

En torno a 27.000 familias dependen de una actividad que soporta comercios, talleres, logística y buena parte de las rentas agrarias de las cinco grandes comarcas interiores del Ebro.

La potencia del sector se explica en el campo. Aragón concentra 495.000 plazas de cerdas reproductoras y cerca de ocho millones de animales en sus granjas de engorde, repartidos mayoritariamente en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es la geografía del porcino. Miles de pequeñas explotaciones distribuidas en el medio rural que aseguran actividad todo el año.

Un sutento esencial de las rentas agrarias

El porcino representa el 32% de la producción final agraria aragonesa y cerca del 40% del valor total de la agricultura y la ganadería en la comunidad. La especialización ha sido determinante. Desde comienzos del siglo XXI, Aragón cuenta con un 61% más de explotaciones, fundamentalmente cebaderos, hasta alcanzar las 3.400 actuales. La producción de lechones —más homogénea entre provincias— complementa un tejido que, aunque ha perdido granjas de reproducción, mantiene una fuerte capacidad de engorde y transformación.

Ese músculo se traduce en comercio exterior. En 2024, Aragón superó los 2.200 millones en exportaciones de porcino, y en el primer semestre de 2025 alcanzó 1.089 millones, muy cerca del récord del año anterior. La diversificación internacional ha sido clave. China, que llegó a absorber el 50% de las ventas en 2020, hoy supone un 14%, mientras ganan peso Japón (107 millones), Italia (114 millones), Polonia (79 millones) o Filipinas (53 millones).

Lo que exporta Aragón no son solo lomos o jamones: el principal producto demandado por China es la casquería y los despojos, un tipo de mercancía cuya salida ha permitido rentabilizar partes del animal con menos valor en el mercado europeo.

El porcino aragonés vive un momento de fortaleza pero también de vulnerabilidad. La peste porcina africana, detectada recientemente en dos jabalíes en Cataluña, ha encendido todas las alertas. La estructura productiva -lechones nacen en una granja, se engordan en otra y se sacrifican en un tercer punto- multiplica la movilidad de los animales y obliga a extremar la bioseguridad.

Las empresas y las integradoras asumen el riesgo. No solo por el impacto sanitario, sino por la competencia creciente de mercados emergentes como México o Sudamérica, muy competitivos en costes y con ambiciones exportadoras que podrían tensionar los precios internacionales.

Un pilar del medio rural

Más allá de cifras y debates, el porcino sostiene pueblos. Huesca concentra 1.835 granjas de engorde, Zaragoza 951 y Teruel 672. Las explotaciones de lechones también están repartidas: 188 en Zaragoza, 132 en Huesca y 61 en Teruel. En total, 4.191 explotaciones continúan activas en Aragón.

Aragón ha construido en torno al porcino una industria robusta, exportadora y competitiva, conectada con Europa y con el mundo. Pero también se enfrenta retos como la gestión ambiental, la bioseguridad, la competencia externa y el debate sobre el modelo de producción.

Lo que nadie discute es su lugar central en la economía regional. El porcino es hoy uno de los grandes pilares de Aragón, un sector que da empleo, fija población y alimenta la renta agraria. Y si algo demuestra la última década, es que su evolución condicionará, para bien o para mal, la estructura del medio rural aragonés en los próximos años.