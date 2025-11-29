Aragón se consolida como el mayor productor mundial de trufa negra con más del 25% de la producción global

La producción del llamado oro negro es ya un sector económico consolidado en Aragón. El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, y la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria, Amparo Cuéllar, han visitado este sábado la VI Feria de la Trufa Negra de Graus, para mantener encuentros con productores, empresas y agentes del territorio, además de conocer de primera mano "un sector con un enorme potencial" en el sector agroalimentario.

El consejero Javier Rincón ha insistido en que "la trufa negra es un emblema de nuestro Aragón, sabor de verdad: calidad, autenticidad y territorio. Graus y su feria son un escaparate extraordinario para reconocer el trabajo de nuestros productores y seguir abriendo mercados".

Además, Rincón ha añadido que desde el departamento de Agricultura se apoya su desarrollo con hechos. "Ofrecemos más promoción, más innovación y más colaboración público privada para que la truficultura siga generando oportunidades en nuestros pueblos", ha dicho.

Aragón, que acaba de comenzar su temporada de recolección, es hoy el mayor productor mundial de trufa negra (Tuber melanosporum), con más del 25% de la producción global. El cultivo suma 10.952 hectáreas en la comunidad autónoma, especialmente en las provincias de Huesca y Teruel y, pese a la variabilidad de las campañas, la exportación supera los 34 millones de euros, con Francia, Italia, Alemania y Reino Unido como principales mercados.

Estos datos confirman el impacto económico y social de la truficultura como motor de empleo, innovación y fijación de población en el medio rural aragonés.