Aragón intensificará las batidas de jabalíes para prevenir la peste porcina

El Gobierno de Aragón elevará en los próximos días el nivel de control y prevención frente a la Peste Porcina Africana (PPA) tras los casos detectados en Cataluña en jabalíes silvestres. El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha explicado este sábado que el Ejecutivo autonómico trabaja ya en varias líneas simultáneas, entre las que ha destacado la intensificación de las batidas de cerdos salvajes en colaboración con las asociaciones de cazadores.

Así lo ha anunciado el consejero en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la VI Feria de la Trufa Negra de Graus (Ribagorza), que reúne a productores, expertos y aficionados de este cultivo.

"Estamos preocupados, porque el porcino es nuestro principal sector ganadero y está presente prácticamente en todo Aragón”, ha señalado Rincón. Al mismo tiempo, ha subrayado que "no es una alerta sanitaria”. El consejero ha recordado que la detección de casos corresponde únicamente a fauna silvestre y que no existe ningún positivo en granjas aragonesas, ni en explotaciones destinadas a consumo humano.

Intensificación del control y acuerdo con la Federación de Caza

La principal medida que se prepara es un refuerzo del control poblacional del jabalí, especie que actúa como vector clave en la expansión del virus. La consejería estudia suscribir un acuerdo de colaboración con la Federación Aragonesa de Caza para intensificar las batidas, una medida que ya aplican otros territorios europeos afectados por la PPA.

“Si tenemos menos jabalíes tendremos menos riesgo, aunque son animales salvajes”, ha afirmado el consejero. “Los animales salvajes se mueven y ahora no tenemos casos en Aragón, pero puede llegar un momento en el que lo tengamos. Esperemos que no”, ha añadido.

Vigilancia reforzada y coordinación con el ministerio

Además del control cinegético, el Departamento de Agricultura incrementará la vigilancia y el apoyo técnico en las explotaciones, especialmente en materia de bioseguridad. Aragón mantiene una “colaboración permanente con el ministerio” para analizar vías de exportación alternativas en caso de que la presión sanitaria en países vecinos obligue a revisar los flujos comerciales.

Rincón ha recordado que la PPA es una enfermedad que lleva años en otros países de Europa y puede suponer un problema para la exportación, por lo que el Gobierno autonómico sigue de cerca la evolución de los acontecimientos tras los nuevos positivos conocidos ayer en Cataluña.

Campañas informativas y un grupo de trabajo específico

El Ejecutivo aragonés ha lanzado ya campañas informativas en redes sociales que van a extenderse a los medios de comunicación. Paralelamente, se creará un grupo de trabajo con Medio Natural, colectivos de caza y los principales grupos empresariales del porcino con el fin de seguir la evolución de las exportaciones y coordinar actuaciones. Esta misma semana se celebrará además una reunión con organizaciones agrarias, cooperativas e industrias agroalimentarias para compartir información y mantener una interlocución constante con el ministerio y otras comunidades autónomas.

Rincón ha advertido que, aunque la enfermedad no se transmite a las personas, su impacto económico puede ser muy relevante. “Tenemos la tranquilidad de saber que no afecta a la salud humana, pero es una preocupación porque afecta a un sector muy importante en Aragón”, señala. Se trata de la principal comunidad productora de porcino de España, por lo que cualquier incidencia en el entorno es seguida con máxima atención.