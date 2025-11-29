La autopista de peaje que pasará a ser gratuita en noviembre 2026... ¿solo en Aragón?

El 11 de noviembre de 2026. Esta es la fecha marcada en rojo en Aragón desde hace meses, los que han transcurrido desde que el Gobierno central confirmara la reversión al Estado de la autopista de peaje AP-68 que conecta la comunidad autónoma con La Rioja, Navarra y el País Vasco. Una decisión política que significaría, a priori, que el trayecto actual que cuesta más de 38 euros entre Zaragoza y Bilbao para los turismos y hasta casi 80 para camiones pasaría a ser gratuito al pasar a manos de la Administración.

Sin embargo, a un año de hacer efectiva esta liberalización de la autopista de peaje vascoaragonesa, la realidad es que ya hay administraciones con competencias en esta futura vía pública que han adelantado que implantarán sistemas de cobro al usuario en los tramos que atraviesan su territorio. Tales son los movimientos que se están dando que, tras décadas de espera a que finalizara la concesión adjudicada a una empresa privada para su explotación, se podría dar el caso de que esta autopista acabara siendo gratuita solo en Aragón y, parcialmente, en La Rioja.

Los primeros en pronunciarse fueron los responsables políticos de las diputaciones de Álava y Vizcaya, que ya han adjudicado contratos públicos para el estudio de esta futura explotación pública que, en el caso de los tramos que discurren por el País Vasco, es seguro que mantendrán algún tipo de peaje. En primer lugar porque pasarán a ser de su competencia, por el reparto ya establecido con Madrid en este tipo de infraestructuras, y en segundo, porque aluden a un argumento sólido como es la necesidad de obtener ingresos que ayuden en los próximos años a sostener económicamente su mantenimiento. En su caso, afectaría a los tramos que discurrem entre Bilbao y la localidad de Haro, en el noroeste de la comunidad riojana.

Para ellos, según han explicado en reiteradas ocasiones, sería un modelo insostenible si el paso fuera gratuito, algo que no se plantea en los tramos que dependerán del Gobierno central, como son los que conectan en Aragón desde Zaragoza con la frontera con La Rioja y Navarra. En estas dos comunidades, salvo sorpresa mayúscula en los próximos doce meses, seguirán siendo gratuitos para los conductores, unos usuarios que para entonces, ya tendrán terminada también la A-68 entre Zaragoza y Mallén, que conecta con Navarra por Cortes de Aragón y Tudela, y que conduce igualmente hacia el País Vasco. Mientras, las provincias vascas aún no han apuntado a cuál sería el peaje para el usuario de la AP-68, si el mismo que hasta ahora o inferior para no caer drásticamente su uso.

Queda por resolver cuál será la decisión definitiva por parte de Navarra. En la comunidad vecina a Aragón el debate sigue abierto, con un análisis aún por resolver en el seno de la Diputación Foral de Navarra. Son muchas las opiniones que siguen el argumentario de las diputaciones vascas, por el elevado coste del mantenimiento de una infraestructura que pasará a depender de su gestión y la necesidad de generar ingresos que minimicen la factura para la comunidad. Sin embargo, la opinión no es unánime y los estudios de ese escenario no están tan avanzados como los ya realizados en el País Vasco para la implantación de un peaje.

No obstante, se acaba de cumplir un hito importante y la AP-68 vascoaragonesa encara su último año como autopista de pago tras 46 años cobrando a los conductores por utilizarla. Seguirá los pasos, al menos en Aragón, de la AP-2, que conecta Zaragoza y la localidad tarraconense de El Vendrell, que en 2021 pasó a ser gratuita, al igual que la AP-7 en el litoral mediterráneo, y con evidentes beneficios para el ciudadano, tanto en la seguridad vial, con un descenso generalizado de accidentes en la N-2, que antes era la única opción gratuita, como en el aumento del tráfico en la autopista hacia la costa de Cataluña.