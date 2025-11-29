CHA acusa a Azcón de "incumplir su palabra" por la falta de presupuestos y le exige convocar elecciones

Los partidos de la oposición siguen ejerciendo presión sobre el Gobierno de Aragón, al haber llegado de nuevo al mes de diciembre sin tener presentado el proyecto de presupuestos para el próximo año y no haber llegado, ni siquiera, el techo de gasto a las Cortes de Aragón. Desde Chunta Aragonesista insisten en que, ante la falta de proyecto, el único camino es el "adelanto electoral".

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha lamentado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, lleve "demasiado tiempo anunciando que presentará el techo de gasto para su aprobación en las Cortes, primer paso para aprobar sus presupuestos" y que, una vez más, haya incumplido su palabra.

Una ausencia de proyecto de cuentas públicas que Lasobras considera "grave e injustificable" y supone "un fracaso político, posiblemente el mayor de todos los gobiernos de Aragón, porque a estas alturas de legislatura nos encaminamos a tener un solo presupuesto aprobado en la actual legislatura", ha denunciado.

La secretaria general de los aragonesistas ha hecho estas valoraciones con motivo de la reunión del Comité Nacional de CHA, máximo órgano político entre asambleas, convocada precisamente para analizar la situación creada por no poder contar todavía con unas cuentas públicas para el año que viene.

"El tiempo que pierde el Gobierno lo paga Aragón"

Lasobras ha sido tajante al señalar que, si el presidente es incapaz de llegar a acuerdos con sus propios socios, la única salida responsable es convocar elecciones. "Todo el tiempo que pierde el Gobierno lo paga Aragón, lo pagan las aragonesas y los aragoneses, los servicios públicos esenciales", ha subrayado.

Asimismo, ha acusado a Azcón de engañar a la ciudadanía mediante anuncios y promesas que no pueden ejecutarse sin nuevas cuentas, "desde la concertación del Bachillerato a la educación de 0 a 3 años, nada de esto puede ponerse en marcha sin presupuestos".

Lasobras ha recordado que solo en el último debate de política general, el presidente prometió toda una serie de nuevas infraestructuras y medidas políticas que sin presupuestos no pueden llevarse a cabo, como el nuevo Hospital Royo Villanova en Zaragoza, los centros de Salud en Arcosur, Cuarte, Utebo y Zuera, inversiones educativas en Alagón, Alcañiz, Épila, Monreal del Campo o Teruel, un nuevo Laboratorio de Salud Pública, un 15% más de plazas para mayores y dependientes, cinco nuevos equipos de atención temprana, un incremento del 25% en el nuevo concierto social de la discapacidad y hasta 21 millones de euros para modernización de regadíos.

"Todo esto no se puede hacer sin presupuestos, y el presidente lo sabe, pero sigue instalado en su política de anuncios y propaganda", insiste Lasobras. "Y si no hay acuerdo y Aragón va a elecciones, en el mejor de los casos hasta el verano de 2026 no podría aprobarse un nuevo presupuesto. Es una irresponsabilidad mayúscula", ha concluido la secretaria General de CHA.

Por todo ello, desde CHA se exige al Gobierno de Aragón del PP "más seriedad política, un mayor rigor y el máximo respeto institucional" y recuerda que la estabilidad de Aragón "no puede depender de improvisaciones, retrasos ni anuncios vacíos".