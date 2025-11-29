‘Del Comercio a Casa’: el reparto sostenible que impulsa el comercio local en Zaragoza

El comercio de proximidad en Zaragoza ha decidido dar un paso adelante para responder a los nuevos hábitos de consumo sin renunciar a su esencia: la cercanía, el trato personalizado y el compromiso con la ciudad. Con ese objetivo nació Del Comercio a Casa , el servicio de reparto a domicilio impulsado por la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS), que en 2025 consolida su apuesta como herramienta estratégica para los pequeños establecimientos de la ciudad. El proyecto se desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, que apoya esta iniciativa para fortalecer el comercio local y promover un modelo de reparto sostenible en la ciudad.

El servicio se puso en marcha como experiencia piloto en 2024 y desde entonces ha demostrado que la entrega a domicilio puede ser aliada del comercio tradicional. Frente al empuje de las grandes plataformas online y la venta a través de canales digitales, Del Comercio a Casa permite a las pymes competir en mejores condiciones, ofreciendo un reparto profesionalizado que mejora la experiencia de compra sin que el comercio asuma elevados costes logísticos.

La sostenibilidad, eje clave del proyecto

En su primer año participaron 50 establecimientos de distintos sectores, que comprobaron cómo este servicio se integra de forma natural en su día a día. Para muchos, supuso dejar de hacer entregas ocasionales realizadas por cuenta propia para disponer de un sistema estructurado, con horarios definidos y capacidad para envíos rápidos y programados. Así, el comercio suma un valor añadido y refuerza el vínculo con una clientela que demanda comodidad y flexibilidad.

La sostenibilidad es un eje clave del proyecto. Del Comercio a Casa nació para ofrecer una alternativa más respetuosa con el medio ambiente frente a los modelos de distribución convencionales. Se apuesta por una logística de última milla cero emisiones, basada en vehículos eléctricos y, desde este año, en furgonetas isotérmicas que permiten transportar productos de mayor volumen y variedad, manteniendo las condiciones óptimas. Esta evolución responde a la experiencia ya adquirida con los comercios participantes en la anterior edición y a la necesidad de incluir sectores que trabajan con mercancías delicadas o que requieren frío.

Las mejoras de 2025 no son solo técnicas. Se ha ampliado el horario de reparto, incluyendo las mañanas de los sábados, uno de los momentos con mayor actividad comercial. Esto facilita la organización de envíos y permite recibir pedidos en franjas más adaptadas al ritmo de vida del cliente, reforzando la competitividad del pequeño comercio frente a las grandes cadenas.

El servicio se desarrolla en colaboración con Revoolt, operador logístico especializado en última milla sostenible y referente nacional en el sector. Gracias a su experiencia y al conocimiento del tejido comercial aportado por ECOS, se ofrece un modelo profesional, eficiente y alineado con los objetivos de reducción de emisiones contaminantes, ruido y congestión vial beneficiando directamente a la ciudad y a sus habitantes.

Competitividad sin perder identidad

Más allá de la logística, Del Comercio a Casa forma parte de una visión más amplia de ciudad y modelo de consumo. En un contexto donde la compra online y los pedidos por redes sociales ganan terreno, el comercio de proximidad busca formas de mantenerse competitivo sin perder su identidad. Este servicio se convierte en una herramienta para modernizar la oferta, atraer a consumidores más jóvenes y responder a clientes sensibilizados con la sostenibilidad y el impacto de sus decisiones.

Los comercios se benefician con reducción de costes al centralizar la entrega en un sistema común, mejora de imagen al asociarse a un servicio moderno y sostenible, y acceso a clientes que no se desplazarían al establecimiento. Para los consumidores, significa comodidad al recibir compras en casa con la confianza de seguir apoyando sus tiendas habituales y mantener el tejido comercial de barrio.

Con iniciativas como esta, el comercio de proximidad demuestra que puede adaptarse sin perder sus valores. Del Comercio a Casa suma tradición, innovación y compromiso con el entorno: una forma de hacer ciudad donde cada pedido entregado a domicilio contribuye a mantener vivos los barrios, apoyar a pequeñas empresas y avanzar hacia un modelo urbano sostenible.