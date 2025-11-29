Convertir la N-232 en A-68 entre Figueruelas y Mallén ha aumentado un 30% el tráfico en solo 6 años

La transformación de la N-232 en autovía, la A-68, en uno de los tramos más letales de Aragón en el pasado como es el de Figueruelas-Mallén, ha provocado un aumento significativo del tráfico que soporta estos casi 20 kilómetros. Solo en 6 años, el número de vehículos que atraviesan este eje de alta capacidad que conecta con Navarra y el País Vasco ha aumentado en torno a un 30% si se compara con el que se registraba en los años previos a la pandemia del coronavirus.

La irrupción del covid, entre 2020 y 2022, y las importantes restricciones a la movilidad implantadas para evitar la propagación, hicieron caer las cifras en picado y no es comparable con lo que es la circulación habitual en un eje que siempre ha soportado una alta intensidad de circulación, sobre todo de camiones, que ahora se percibe menos pese a haberse incrementado.

En concreto, atendiendo a los registros de los años 2018 y 2019, solo por el punto kilométrico 291,84, el que llega a la altura de Mallén, donde esta semana se ha estrenado el último tramo de 4,9 kilómetros que faltaba por terminar de la autovía A-68, se ha pasado de soportar el paso de 10.639 y 10.927 vehículos diarios de media, a rozar los 14.000 en 2024, último ejercicio con los datos oficiales de los doce meses al completo.

Por este punto actualmente pasan cada día, según los datos oficiales del Ministerio de Transportes, 8.136 vehículos ligeros, turismos sobre todo, y 5.797 vehículos pesados, para sumar los 13.933 que en total se contabilizan de media diaria. Esto significa que los camiones representan el 41,6% del tráfico actual.

De este último dato se pueden extraer dos lecturas muy relevantes. La primera, que este porcentaje es el más bajo de los últimos 25 años. En una carretera como la N-232 en la que los camiones han llegado a representar el 57% del tráfico total que se registraba, su desdoblamiento ha atraído una reducción significativa de su presencia, que ha llegado a caer del 57,7% al 41,6% actual en solo seis años.

La segunda lectura es la que explica la primera. Y es que ese indicador no significa que haya menos vehículos pesados circulando por esta vía, antes la N-232 y ahora la A-68, sino que el estreno de la autovía ha significado que el número de turismos que la recorren a diario casi se ha duplicado en esos mismos seis años, pasando de ser 4.497 y 4.786 vehículos ligeros en 2018 y 2019, respectivamente, a incrementarse hasta los 8.136 que se registraron en 2024. Los camiones, por su parte, son ahora 5.797 de media diaria, y eran 6.142 y 6.141 en 2018 y 2019, respectivamente. No solo se han mantenido, sino que se han reducido.

Este análisis se puede extraer de un punto kilométrico como el de Mallén. Si se fijara la estadística en otro punto clave de esta nueva A-68 entre Figueruelas y Mallén como es el de Gallur, el p.k. 284,24, a solo siete kilómetros de Mallén, la intensidad de vehículos es muy superior. Solo en las cifras de este año, en enero eran 15.678 vehículos de media al día los que pasaban por este punto, 9.162 coches o furgonetas y 6.516 camiones, pero es que en julio llegaron a ser 30.502 en total, con 10.765 vehículos pesados y 19.737 ligeros de promedio diario.

Este promedio se traduce en que a la altura del desvío de Gallur son casi 19.500 vehículos de media los que transitan cada día por la A-68 actualmente, que son 5.000 más que los que lo hacen, solo siete kilómetros más adelante, por el de Mallén. Una diferencia que tiene mucho que ver con las conexiones que existen desde Gallur con otras vías muy utilizadas, como la carretera autonómica que enlaza con las Cinco Villas.

Esta carretera ahora, precisamente, se encuentra en obras en el tramo entre Tauste y Ejea, con una inversión por parte de la DGA que ronda los cien millones, para que aumente la capacidad de esta carretera y soporte un tráfico que también es creciente en los últimos años. Un proyecto que entró in extremis dentro del Plan Extraordinario de Carreteras que hará que en el primer trimestre de 2027 también esté ejecutada al 100%.