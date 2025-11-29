ECOS estrena nueva sede en el corazón de Zaragoza para ofrecer un servicio más moderno, accesible y eficiente

La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS), la organización empresarial de comercio más antigua de España —fundada en 1977—, ha trasladado su sede desde la calle San Jorge, 10 a su nueva ubicación en calle Coso, 98-100, 3ª planta, oficina 4, un edificio emblemático de oficinas en pleno centro de Zaragoza.

El nuevo espacio destaca por sus instalaciones modernas, su mayor accesibilidad, con dependencias adaptadas para personas con discapacidad, y por ofrecer un entorno de trabajo más funcional tanto para el equipo técnico como para los asociados.

Con este traslado, ECOS integra además la actividad formativa dentro de la propia sede. Hasta ahora, el Centro de Formación ECOS se encontraba en la plaza del Portillo, pero su incorporación al nuevo espacio permitirá optimizar recursos y mejorar la coordinación de todas las áreas de la organización.

La renovación de la sede simboliza también el inicio del camino hacia una fecha clave: el 50 aniversario de ECOS, cuya conmemoración comenzará en septiembre de 2026. La entidad afronta esta etapa con el objetivo de reforzar su labor de representación del comercio y los servicios, y de ofrecer un servicio aún mejor y más cercano a todos sus asociados.