ECOS refuerza el comercio de proximidad en Zaragoza con dos campañas audiovisuales

El comercio de proximidad constituye un elemento esencial de la vida social y económica de Zaragoza, aportando cercanía, trato personalizado y dinamismo a los barrios. Con el objetivo de visibilizar y promocionar estos establecimientos, la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y provincia (ECOS) ha desarrollado dos campañas audiovisuales que acercan el comercio local a la ciudadanía a través de contenidos dinámicos, accesibles y atractivos.

'El comercio es ciudad'

La primera, ‘El comercio es ciudad’, ha contado con la colaboración del Gobierno de Aragón y se ha centrado en los principales ejes comerciales de Zaragoza. El proyecto incluye 6 capítulos que recorren San Miguel-Cinco de Marzo, Mayor-Espoz y Mina-Manifestación, San Jorge-Méndez Núñez-Torrenueva, Pablo Gargallo, Bretón y avenida de Madrid. Cada capítulo combina entrevistas a comerciantes, recorridos por los distintos ejes y la presentación de aspectos singulares de cada zona, fomentando la interacción con el tejido comercial local. Con ello, se busca acercar al consumidor al pequeño comercio, subrayar su relevancia en la vida comunitaria y promover un consumo más consciente y cercano. El primer capítulo ya está disponible en el canal de YouTube @ecoszaragoza.

'Tu ciudad, tus comercios. Compra local, siente Zaragoza'

La segunda iniciativa, ‘Tu ciudad, tus comercios. Compra local, siente Zaragoza’, se ha desarrollado dentro del programa de apoyo al comercio minorista, en colaboración con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y la Cámara de Comercio. Este proyecto contempla la elaboración de 32 microvídeos que muestran establecimientos zaragozanos de distintas zonas comerciales, destacando la diversidad, riqueza y valor humano del comercio de proximidad. Los vídeos se difunden en YouTube, Instagram, Facebook y LinkedIn, y también estarán disponibles de forma permanente en la web de ECOS. Además, los comercios participantes reciben sus propios vídeos para reforzar su presencia en línea y compartirlos con su clientela.

Ambas campañas persiguen objetivos claros y complementarios: Acercar el comercio local a la ciudadanía mediante contenidos que pongan de relieve su valor humano, su diversidad y su papel esencial en la vida de los barrios. Aprovechar el potencial de las redes sociales para reforzar la imagen, presencia y reconocimiento del comercio de proximidad en Zaragoza. Fomentar una conexión emocional y práctica con los consumidores, fortaleciendo la identidad comercial de la ciudad y promoviendo un consumo consciente, sostenible y cercano a través de formatos digitales de amplia difusión e interacción.

Con estas iniciativas, ECOS busca fortalecer la vida comunitaria de los barrios y la economía local, recordando que comprar en el pequeño comercio no solo significa adquirir productos: es invertir en la ciudad, en su gente y en su futuro.