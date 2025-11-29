ECOS y Telpark lanzan una campaña de aparcamiento gratuito para impulsar el comercio local en Navidad

La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) ha alcanzado un acuerdo de colaboración con Telpark, compañía líder en movilidad y gestión de estacionamientos, para poner en marcha una campaña especial de apoyo al comercio durante esta Navidad. Gracias a esta iniciativa, los clientes de los establecimientos adheridos podrán disfrutar de una hora de aparcamiento gratuito en el parking gestionado por Telpark en la plaza San Francisco, uno de los enclaves con mayor actividad comercial de la ciudad.

La campaña, que busca facilitar las compras navideñas y promover la movilidad en una época de alta afluencia, contempla la emisión de 5.000 tickets de descuento. Estos permitirán estacionar durante una hora sin coste, sin limitación de franjas horarias ni restricciones de días, y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. Los establecimientos participantes se identificarán mediante un cartel visible en su escaparate y serán los encargados de entregar los tickets a sus clientes.

Una medida para dinamizar la economía y mejorar la movilidad urbana

La colaboración entre ECOS y Telpark surge con el objetivo de incentivar la actividad económica en uno de los periodos más importantes del año para el comercio local. Facilitar el aparcamiento no solo mejora la experiencia de compra, sino que también contribuye a descongestionar el tráfico, ofreciendo alternativas de movilidad más accesibles a quienes se desplazan en vehículo privado para realizar sus compras navideñas.

Además, esta medida supone un impulso significativo para el pequeño comercio, un sector que compite a diario con grandes superficies y plataformas digitales, y para el que la disponibilidad de aparcamiento cercano puede ser determinante a la hora de atraer clientes. Con la puesta en marcha de esta campaña, ECOS refuerza su compromiso con la revitalización del comercio urbano, fomentando la afluencia a las tiendas de barrio y recordando a la ciudadanía la importancia de apoyar al comercio de proximidad.

Beneficios que fortalecen a las empresas asociadas

La iniciativa representa un paso más en la estrategia de ECOS para fortalecer la competitividad de los establecimientos locales, ofreciendo ventajas concretas que tienen un impacto directo en la actividad diaria.

Ser miembro de la federación significa contar con ventajas reales y útiles en el día a día, fruto de acuerdos preferentes con entidades especializadas en ámbitos esenciales para cualquier negocio: seguros, protección de datos, prevención de riesgos y un largo etcétera. Estos convenios permiten a las empresas acceder a condiciones ventajosas y soluciones adaptadas, facilitando su actividad y reduciendo costes.

Junto a ello, las empresas asociadas disponen de un completo conjunto de servicios profesionales que incluyen asesoramiento jurídico, fiscal y laboral; gestión de nóminas y seguros sociales; apoyo en tramitación de ayudas; programas de digitalización; bolsa de empleo; bolsa de locales para emprendedores; y acompañamiento permanente en cuestiones vinculadas a la gestión empresarial. Un respaldo que aporta seguridad, tranquilidad y eficiencia en un entorno cada vez más complejo.

A través de estas herramientas, ECOS contribuye a que el comercio y los servicios de Zaragoza y provincia afronten con mayores garantías los retos actuales, fortaleciendo su competitividad y reforzando el papel esencial que desempeñan en la vida económica y social del territorio.