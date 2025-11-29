Hasta una hora de espera para vacunarse de la gripe sin cita previa en Zaragoza: "Hemos venido ya porque el año pasado el niño la cogió y no se pudo vacunar"

La gripe es epidemia en Aragón y el Departamento de Sanidad de la DGA ya han puesto en marcha algunas medidas para frenar en la medida de lo posible la propagación de este virus. Entre ellas, la vacunación sin cita previa, que ha arrancado este sábado a las 9.00 horas en el hospital Provincial de Zaragoza y para la que se ha formado una larga fila de usuarios. Entre ellos, Ana y José Manuel, que momentos antes de que el reloj marcara las 11.00 horas estaban lejos de que llegara su momento para recibir la dosis. "Llevamos veinte minutos", ha explicado Ana.

José Manuel tenía cita para vacunarse en su centro de salud en Torrero, pero cuenta que le daban "para días". "Es que se habían terminado las vacunas, y nos daban cita para dentro de dos semanas", indica. Ana, que tiene el hombro lesionado, detalla: "Llamé antes de ayer (este jueves) y me daban para 15 días. Como ahora tengo que ir al médico bastantes veces, y voy a estar en centros hospitalarios, pues he dicho voy a vacunarme porque ya solo me faltaría eso...".

La pareja coincide en que "está muy bien" que abran puntos de vacunación de gripe sin cita porque, apunta José Manuel, "así te adelantas". "Luego, también está muy bien que vacunen a los niños", celebra Ana. La pareja continúa en la fila a la espera de que llegue su momento para recibir la dosis.

También lo hace Hugo, un pequeño de 8 años que cronometra con su reloj el tiempo de espera. María, que es su madre, cuenta que el menor ya ha cogido la gripe en dos ocasiones. "Este año y el anterior ya la pilló, y fue además justo cuando teníamos la cita para que se vacunara y no pudo ir. Entonces esta vez hemos decidido venir ya, porque este virus se coge una vez y otra también", sostiene. Ella intentará también recibir la dosis, porque ella había solicitado cita en su centro de salud sin éxito. Hugo vuelve a mirar el reloj: van ya 27 minutos.

Un récord que baten Manuel y Rosa, que desde las 10.15 horas hacen fila para recibir la vacuna de la gripe. "Ya llevamos una hora", dice Manuel, y añade Rosa: "Esto es excesivo, pero bueno".