ICT Ibérica: un modelo de sostenibilidad 360º que impulsa el futuro del sector

ICT Ibérica, compañía conocida su marca Foxy y referente en la fabricación de papel tisú en Europa, se ha consolidado como una de las empresas más comprometidas con la sostenibilidad, la calidad y la innovación. Su estrategia va mucho más allá de cumplir con la normativa o responder a las expectativas del mercado: busca construir un modelo de negocio responsable, alineado con las necesidades ambientales, sociales y económicas de las próximas décadas.

En Aragón, donde cuenta con una de sus principales plantas de producción, ICT Ibérica acerca su visión de una industria capaz de generar valor sin comprometer el futuro del planeta. Su enfoque, llamado Sostenibilidad 360º, integra de forma equilibrada el respeto ambiental, el progreso social y la rentabilidad económica.

Un modelo que combina innovación, calidad y compromiso con la sostenibilidad

La compañía defiende que la innovación y la sostenibilidad son motores inseparables del crecimiento actual. Por ello, ha evolucionado de un modelo tradicional centrado en la rentabilidad a otro basado en la gestión responsable de los recursos, la mejora continua y el impacto positivo en el entorno.

Este planteamiento se articula en torno a tres dimensiones:

Sostenibilidad económica , imprescindible para garantizar la viabilidad de la empresa.

, imprescindible para garantizar la viabilidad de la empresa. Sostenibilidad social , clave para contribuir al bienestar y al desarrollo de las comunidades.

, clave para contribuir al bienestar y al desarrollo de las comunidades. Sostenibilidad ambiental, orientada a proteger los recursos naturales y combatir los desafíos climáticos.

Bajo esta estructura, ICT Ibérica demuestra que es posible combinar excelencia operativa, productos de calidad —como los de su marca Foxy— y un firme compromiso con la sostenibilidad. Desde la compañía siguen trabajando para “construir nuestra historia con respeto hacia el mundo que nos rodea”.

Depuradora de agua ICT Ibérica / ICT Ibérica

Sostenibilidad ambiental: ecodiseño, eficiencia y economía circular

ICT Ibérica integra la sostenibilidad ambiental en todas sus operaciones mediante estrategias de ecodiseño, gestión sostenible de materias primas, optimización energética y reducción de residuos. Su sistema de gestión combina tecnología avanzada, procesos eficientes y el valor de su equipo humano.

Tras analizar los principales retos —escasez de agua, cambio climático, volatilidad energética, nuevas obligaciones legales y cambios en los hábitos de consumo—, la compañía definió una estrategia ambiental basada en cuatro pilares: descarbonización, hidroeficiencia, economía circular y gestión certificada; gestionadas a través de las 3 Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

Descarbonización: energía más limpia y eficiente

ICT Ibérica está adherida a la iniciativa Science Based Targets (SBTi), alineada con el objetivo europeo de neutralidad climática en 2050. La empresa se ha comprometido a:

Reducir un 42 % su huella de carbono en alcances 1 y 2 para 2030.

su huella de carbono en alcances 1 y 2 para 2030. Reducir un 35 % sus emisiones de alcance 3 para 2035.

Gracias a acciones como la reducción del consumo específico de energía, la reutilización del calor residual y la puesta en marcha de una planta fotovoltaica de 2,6 MW, la compañía ya ha logrado disminuir un 21 % su consumo energético específico desde el 2015 y este año evitará otras 900 toneladas de CO₂ anuales con la parte de la fotovoltaica. Además, ha anunciado un nuevo proyecto de autoconsumo eléctrico de hasta 34 MW en el futuro, a la espera de autorización, que será la base final para el cumplimiento de su objetivo

Hidroeficiencia: producir más con menos agua

El agua es un recurso crítico en la fabricación de papel tisú, y por ello ICT Ibérica desarrolla proyectos continuos para optimizar su uso y minimizar el vertido. Desde 2015, ha logrado reducir un 55 % su consumo específico de agua, a pesar de haber duplicado la producción en el mismo periodo. Su horizonte es ambicioso: alcanzar el vertido cero en 2050.

Economía circular: transformar residuos en recursos

La compañía impulsa un modelo donde desaparece el concepto de residuo y en el que aparece el concepto de recurso, donde todo puede tener una segunda vida. Gracias a su enfoque en las 3 Rs: Reducir, Reutilizar y Reciclar, ICT Ibérica ha reducido un 6 % su consumo de materias primas —todas ellas certificadas y de origen responsable— y más de un 70 % sus residuos.

Entre sus proyectos más relevantes destacan:

Residuo Cero Tisú

Reducción del residuo de cartón

Packaging sostenible

ICT Ibérica integra la sostenibilidad ambiental en todas sus operaciones / ICT Ibérica

Gestión responsable y certificaciones que avalan el camino

El compromiso de la empresa se refleja en reconocimientos externos como:

Sello Aragón Circular (2023), con la mejor puntuación del año.

(2023), con la mejor puntuación del año. Certificación AENOR Residuo Cero (2024), con un 99 % de valorización.

(2024), con un 99 % de valorización. Sello “Calculo, Reduzco” del MITECO (2025), con la fase de compensación en proceso.

ICT Ibérica defiende que la sostenibilidad no es un coste, sino una inversión estratégica. Reducir consumos, reutilizar energía y materiales, y reciclar residuos mejora la eficiencia operativa y refuerza la competitividad a largo plazo.

Compromiso social: proyectos que dejan huella La responsabilidad social forma parte del ADN de ICT Ibérica. A lo largo de los años la compañía ha impulsado o apoyado iniciativas con un fuerte impacto en educación, biodiversidad e inclusión, entre las que destacan: Foxy y Unicef: educación para niñas. Foxy colabora con Unicef en proyectos dedicados a la protección infantil. Su iniciativa actual, el proyecto WASH, en Guinea-Bissau, contribuye al acceso al agua potable, al saneamiento básico y a la promoción de prácticas higiénicas en escuelas de este país africano.

Foxy colabora con Unicef en proyectos dedicados a la protección infantil. Su iniciativa actual, el proyecto WASH, en Guinea-Bissau, contribuye al acceso al agua potable, al saneamiento básico y a la promoción de prácticas higiénicas en escuelas de este país africano. Love the Bee: protección de la biodiversidad. Con el objetivo de preservar a uno de los polinizadores más importantes del planeta, ICT Ibérica participa en un programa para proteger a 33 millones de abejas en varios países europeos.

Con el objetivo de preservar a uno de los polinizadores más importantes del planeta, ICT Ibérica participa en un programa para proteger a en varios países europeos. Inclusión sociolaboral con Fundación Integralia. El Servicio de Atención al Cliente de Foxy está gestionado por la Fundación Integralia, entidad que emplea exclusivamente a personas con discapacidad física u orgánica y cuya misión es impulsar su inclusión laboral.

El Servicio de Atención al Cliente de Foxy está gestionado por la Fundación Integralia, entidad que emplea exclusivamente a personas con discapacidad física u orgánica y cuya misión es impulsar su inclusión laboral. Juega tu papel: reforestación por todo el país. La compañía participa en proyectos de reforestación en distintos territorios de España, reforzando así su compromiso con la restauración de ecosistemas y la lucha por el cambio climático.