Jugadores de rugby denuncian el mal estado del campo de la Universidad de Zaragoza: "Está lleno de boquetes y es marrón. Parece de tierra y no de hierba"

Sin hierba y con tierra, barro e incluso piedras. Sin lo que debería tener y con lo que no debería contar. Es como describen algunos estudiantes el campo de rugby del campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza, que denuncian que "no se riega nunca ni se cuida de ninguna manera". La consecuencia es un terreno seco que "hace que los placajes sean más lesivos y dolorosos, que las caídas provoquen abrasiones y quemaduras y que exista mayor riesgo de esguince", remarca Ángel, que juega en el equipo de Filosfía y Letras del torneo de la rectora.

Las críticas principales de los jugadores se dirigen al estado del campo. Ángel explica que "no es uniforme, tiene hoyos y pequeños desniveles que se encharcan enseguida" cuando llueve. También a estos aspectos hace referencia Blanca, otra joven que juega en el equipo femenino de la Escuela de Ingeniería. "Está lleno de boquetes. Es marrón, parece que sea de tierra en vez de hierba", describe.

Blanca, como Ángel, también hace referencia a las lesiones. "Nosotras nos torcemos los tobillos por las condiciones del campo, no solo porque el rugby sea un deporte de contacto físico, que también. Es que no puedes correr tranquilamente porque el terreno está tan desnivelado que es peligroso", denuncia.

Desde la Universidad de Zaragoza explican que entre las actuaciones que hay previstas para las instalaciones deportivas del campus San Francisco está la reforma del campo de rugby, para la que hay presupuestados 3,5 millones de euros, tal y como se detalló hace algo más de un año en el proyecto que recogía una renovación integral de estos espacios que no se someten a un lavado de cara desde hace más de 40 años. Y ahora ya hay fecha estimada para la licitación del mismo, el primer trimestre de 2026, y plazo para las obras, que se prevé que estén terminadas en 2027, según informan desde la institución.

Buenas noticias para los jugadores de rugby que esperan que esta remodelación se lleve a cabo porque, exponen Ángel y Blanca, el mal estado del campo es un problema que el campus universitario arrastra desde hace tiempo. "Lleva muy mal muchos años. A principio de curso siempre parece que está mejor porque durante el verano no va nadie, y si llueve o algo crece un poco más la hierba, pero cuando empiezan los entrenamientos esta se levanta porque jugamos con botas que llevan tacos", desarrolla Blanca, que hace más de dos años que practica este deporte y que recuerda que el del campus San Francisco es "el único campo que hay para todos los equipos de rugby de la Universidad de Zaragoza".

A las críticas Ángel suma un problema con las duchas de los vestuarios, que afirma que "echan poca agua". De hecho, el año pasado tuvieron dificultades porque hubo momentos en los que no tenían caliente, lo que, subraya, "es un problema para el invierno".

Los jóvenes jugadores lamentan que el campo esté en malas condiciones porque el rugby es un deporte muy practicado entre los alumnos de la universidad y, en este momento, el terreno "da auténtica pena", expresa Blanca. Ángel pone sobre palabras los sentimientos de los estudiantes que sufren este problema, que son no solo los equipos que participan en el torneo de la rectora sino también los del universitario de la liga regional, que explica "que juegan a un nivel más alto". "En general está terrible, para nada al nivel de un sitio serio", afirma.