Marta Abengochea se ratifica como la nueva líder de IU Aragón: "Llamamos a la izquierda aragonesa a remar juntas y a estar a la altura del momento político actual"

Marta Abengochea es la nueva líder de Izquierda Unida Aragón. La formación política ha celebrado este sábado 29 de la tarde su XIV Asamblea por la que ha reconocido a la nueva dirección para los próximos cuatro años. La única candidata a la sucesión del ejeano Álvaro Sanz era la donostiarra, que ha celebrado poner fin a este proceso de reelección del que sale con "ideas muy claras" sobre cómo llevar a cabo la acción política en los años venideros. "Nosotras vamos a estar en las calles, vamos a estar combativas. Nos van a tener enfrente por un Aragón más justo de derechos, de convivencia, de paz", ha afirmado en un momento en el que los partidos políticos ya se preparan para un posible adelanto electoral en la comunidad.

"En una situación de desgobierno en Aragón, de bloqueo institucional, que en verdad están gobernando los intereses de la clase privilegiada, los fondos de inversión, las multinacionales, a través de su máximo representante, el señor Azcón, nosotras vamos a seguir combatiendo el saqueo de los servicios públicos", ha clamado Abengochea, que ha rechazado desde los centros de datos que "van a comprometer una ingente cantidad de energía y de recursos" hasta los "discursos de odio, de exclusión, de miedo, que lo único que pretenden es dividir a la clase trabajadora y apuntalarse las derechas en el poder", ha sostenido.

La nueva líder de IU Aragón ha sostenido que para hacer frente al escenario se require "el concurso de toda la izquierda aragonesa". "Hacemos una llamada para remar juntas, trabajar juntas y estar a la altura del momento político y social que vivimos", ha expresado Abengochea.

A su lado ha estado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que también ha apelado a la construcción de procesos de unidad "como herramienta para un objetivo, que es recuperar Aragón para los sectores populares, para la gente que necesita gobiernos fuertes, que necesita el respaldo de las ayudas y de política de vivienda que no hacen los gobiernos del PP". Maíllo ha celebrado así el liderazgo de Abengochea que, ha afirmado, cuenta "con un coherente trabajo político en la izquierda aragonesa y una base sólida para construir una unidad popular que forme parte del bloque democrático ante el avance del autoritarismo".

Maíllo se ha mostrado crítico con el Gobierno de Aragón al asegurar que sigue la "misma matriz de comportamiento" que comunidades como Andalucía, Valencia, Castilla y León o Extremadura, regida esta por las "privatizaciones de servicios, el deterioro de la sanidad pública y la educación". El coordinador federal ha subrayado que IU tiene una "responsabilidad histórica" para hacer frente a este escenario.

"Hoy salimos muy fortalecidos", ha afirmado Maíllo, que ha añadido: "Es un día de esperanza para la izquierda aragonesa para la izquierda española".