Casi mil personas claman en Jaca por el "acceso a la primera vivienda"

Cerca de mil personas han participado por la tarde en la manifestación convocada en Jaca por el colectivo Vivienda Digna Viello Aragón para reclamar "el acceso a una primera vivienda", una problemática que cada vez cobra más fuerza en localidades turísticas como la capital de La Jacetania y que tiene en vilo a algunos de sus vecinos. El colectivo apoyó también la lucha de las vecinas del bloque de viviendas protegidas que se enfrentan a perder sus casas si no pagan la drástica subida del alquiler del 70% que quiere imponer la promotora de las viviendas.

Según explican los promotores de la manifestación, el derecho a la vivienda "se ha convertido en un privilegio para las comarcas de La Jacetania y Alto Gállego", y denunciaron la situación de las vecinas del bloque de vivienda protegida que tienen que afrontar un incremento drástico de sus rentas, que las sitúa casi al nivel del precio de mercado, y con el amparo de la ley.

Varias vecinas del bloque de protección oficial al que la promotora quiere realizar una subida del hasta el 75% del alquiler, formaron parte de la cabecera de la manifestación, y recibieron el apoyo del resto de vecinos de Jaca. Es este mismo domingo cuando concluye el plazo que la promotora había dado para que los vecinos acataran la subida, o abandonaran las que han sido sus viviendas en los últimos años.

A lo largo del recorrido se han cantado comparsas contra la especulación de la vivienda, los apartamentos turísticos y a favor de políticas pensadas para la primera vivienda.

La manifestación partió de la plaza Ripa y recorrió parte de las calles Primer Viernes de Mayo y calle Mayor, hasta situarse a la altura del ayuntamiento. Allí concluyó la manifestación con la lectura de un manifiesto en el que se proponían las mismas medidas que el colectivo ha hecho llegar al consistorio esta misma semana.

Entre otras cuestiones, los manifestantes reclaman la solicitud de Jaca como zona tensionada, con el objetivo de que no se pueda incrementar el alquiler por encima del crecimiento del IPC. Una práctica que el Gobierno de Aragón no está aplicando, a pesar de que podría, desde la aprobación de la ley estatal de Vivienda.

Por otro lado, plantean la suspensión de nuevas licencias de viviendas de uso turístico; la creación de una bolsa de viviendas de alquiler municipal por parte del Ayuntamiento de Jaca y el recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las casas vacías. Cabe recordar que Jaca es una de las localidades aragonesas con un mayor volumen de viviendas de segunda residencia y que arrastra el problema del acceso a pisos de larga temporada.