'NILSA', el programa de ECOS que une revitalización comercial y relevo generacional
El Periódico
Desde la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) lleva varios años trabajando en el programa NILSA (Ningún Local Sin Actividad), una iniciativa destinada a dinamizar las principales áreas comerciales de la ciudad y frenar la proliferación de locales vacíos.
El programa se basa en la actualización periódica del censo de locales desocupados, el análisis de su índice de actividad económica y la valoración del mix comercial de cada zona, información esencial para orientar futuras implantaciones y detectar oportunidades de negocio.
Los empresarios que desean ampliar su actividad a otras áreas comerciales, así como los emprendedores que buscan establecerse por primera vez, encuentran en ECOS un punto de referencia. Desde la federación se les ofrece información actualizada, asesoramiento técnico y apoyo durante todo el proceso de implantación, con el objetivo de facilitar la apertura de nuevas iniciativas y reactivar aquellos espacios que permanecían sin uso.
El relevo generacional
Otro aspecto fundamental del programa NILSA es el relevo generacional, un desafío creciente para muchas empresas y comercios consolidados. Con frecuencia, estos negocios se enfrentan al momento del traspaso con dudas legales, fiscales u organizativas, o bien con la dificultad de encontrar continuidad dentro o fuera del ámbito familiar.
Desde ECOS acompañan, asesoran y apoyan técnicamente a los comerciantes en todas las fases del relevo, garantizando una transición ordenada y sostenible. Contar con una organización empresarial como la nuestra permite disponer de una visión profesional e independiente, capaz de facilitar acuerdos, orientar la toma de decisiones y asegurar la pervivencia del negocio.
Gracias a este apoyo especializado, el relevo generacional no solo evita el cierre de establecimientos, sino que se convierte en una oportunidad para modernizar, fortalecer y dar continuidad al comercio local. De este modo, NILSA contribuye directamente a mantener la actividad económica en las calles de la ciudad y a evitar la aparición de nuevos locales vacíos.
