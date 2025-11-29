El oro blanco activa el Pirineo: empieza la temporada de esquí en Aragón

Es todavía otoño, pero el Pirineo aragonés se ha teñido de blanco y celebra este fin de semana la apertura de la temporada de esquí en una fecha "soñada", con unos espesores de entre 20 y 60 centímetros de nieve polvo para empezar a poner en marcha a todo un sector que representa más del 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de Aragón y el 12% de la provincia de Huesca.

Aramón da el pistoletazo de salida a la campaña invernal con la apertura hoy de la estación de Formigal, que abre sus puertas con 47 km esquiables y pistas disponibles en todos sus sectores, como anticipo a la puesta de largo de la temporada, que llegará la próxima semana, coincidiendo con el puente de la Constitución. La apertura más temprana de los últimos años se produce también este fin de semana en Astún, con 25 kilómetros esquiables, que abre simbólicamente hoy y cerrará el lunes para volver a recibir esquiadores en el puente, desde el 5 de diciembre. Ese mismo día se sumará la oferta de Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares (Aramón) y de Candanchú.

Esta semana, en las conversaciones entre un café y una caña en los bares y restaurantes de Sallent de Gállego, la localidad pirenaica a la que pertenece la estación de Formigal, era protagonista el inicio de la temporada. Con las primeras nieves y el hielo cubriendo calles, montañas y coches, la localidad se preparaba para recibir a cientos de visitantes en este primer fin de semana de esquí.

"Siempre es una buena noticia cuando comienza la temporada. Aquí no cerramos en todo el año, pero en cuanto abren las pistas se nota, los obreros se van, y llegan los turistas", explica Alicia Pérez, del restaurante Parrillada Argentina. En su caso, como propietaria de este pequeño restaurante en el que no dejan de entrar vecinos, el inicio de la temporada es sinónimo de contrataciones: "Ya este fin de semana ampliamos la plantilla con una persona más en la cocina y otra en sala".

En imágenes | Inicio de la temporada invernal en las estaciones de esquí aragonesas / Miguel Ángel Gracia

El impulso al sector

El goteo de contrataciones es constante. Comienza este fin de semana e irá cogiendo fuerza con el paso de las semanas, especialmente de cara a la Navidad, para dar respuesta a las necesidades de los nuevos clientes. "No tenemos las cifras concretas de empleo, pero sabemos que, solo en Sallent, 234 personas necesitan alojamiento para el invierno", explica Jesús Gericó, alcalde de la localidad, que celebra el inicio tempranero de la temporada y reconoce que siguen trabajando para dar respuesta al problema del alojamiento de los trabajadores.

"Empezar pronto siempre es un buen síntoma, y el esquí ha cambiado mucho en los últimos años. Antes, las mejores semanas eran las del final de la temporada, y ahora empezar en el puente de la Constitución y estar abierto en Navidad marca la diferencia. En las tiendas de esquí, el puente y la Navidad representan el 30% de la facturación", constata Gericó.

En la vecina localidad de Biescas, los negocios también se ponen en marcha y esta semana empezaban los preparativos, poco a poco, pero con la vista puesta sobre todo en el puente.

Pepe Giral, propietario junto a su familia del Alquiler Biescaspuntozero, de la gasolinera a pie de carretera y del Hotel Giral, confiesa que durante la semana ya ha recibido las primeras reservas. "La apertura es importante para nuestro negocio y para todos los demás. Nosotros ya hemos llamado a dos personas para este fin de semana y cualquier tipo de comercio se pone en marcha", explica Giral, que destaca que el sector de la nieve es "tractor" para todos los demás. "Si la temporada va bien, después puedes invertir en tu negocio, hacer mejoras y, al final, se redunda en todos los sectores, no solo los que vivimos directamente del esquí", dice desde su tienda de alquiler, después de "meses" de preparativos para tener todo el material de alquiler "a punto".

También en el estanco de Sallent, su propietaria Mari celebra que abran las estaciones "cuanto antes" porque así "los esquiadores ya están predispuestos a venir" cuando llega la parte fuerte de la temporada, para Navidad.

Aunque el cambio climático sigue marcando el futuro del Pirineo, la pronta llegada del oro blanco marca este inicio "optimista" de la temporada 2025-2026, como confiesa el presidente ejecutivo de Aramón. La producción de nieve artificial, tras la inversión de 40 millones en los dos últimos años para instalar mil cañones, tratará de dar "continuidad y estabilidad" al sector. Las pistas ya están abiertas y es tiempo de empezar a deslizarse por ellas.