La Policía Local de Zaragoza, Premio ECOS 2025

Zaragoza se prepara para acoger, un año más, uno de los encuentros más emblemáticos del sector comercial aragonés. La Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS) celebra este sábado 29 de noviembre la XXVIII Gala Solidaria del Comercio, una cita que se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos sociales y profesionales del comercio zaragozano.

El Hotel Palafox será el escenario en el que empresarios, representantes institucionales, profesionales del sector y colaboradores habituales se reunirán en una velada que combina tradición, reconocimiento y solidaridad. Este año, además, la gala adquiere un cariz especial al otorgar el Premio ECOS 2025 a la Policía Local de Zaragoza, coincidiendo con el 175 aniversario de su fundación.

175 años de servicio y compromiso con la ciudad

La elección de la Policía Local como receptora del premio busca poner en valor su labor de cercanía, compromiso ciudadano y vocación de servicio. Desde finales del siglo XIX, el cuerpo ha acompañado la transformación de Zaragoza, adaptándose a las nuevas necesidades de movilidad, convivencia y seguridad, y colaborando estrechamente con comerciantes y vecinos.

La Policía Local de Zaragoza cumple 175 años de servicio y compromiso con la ciudad. / Josemi Molina

Como en cada edición, la gala será también el escenario en el que ECOS distinguirá a las empresas que cumplen 50, 75 y 150 años de actividad, verdaderos referentes del comercio de proximidad y ejemplo de buen hacer profesional y continuidad generacional. Del mismo modo, se concederá la tradicional Insignia de Plata a los empresarios que alcanzan 25 años de pertenencia a la Federación, un gesto de reconocimiento a su compromiso con el sector.

Junto a estos homenajes, la Federación hará entrega también de las distinciones destinadas a las asociaciones integradas en ECOS que celebran 25 años dentro de la organización. Subsectores de actividad, presentes en diferentes barrios y localidades de la provincia, representan el valor del asociacionismo como motor de cohesión entre profesionales, dinamizador del comercio y herramienta fundamental en la defensa conjunta de los intereses del sector. Su trayectoria refuerza la importancia del trabajo colectivo para afrontar desafíos y mantener vivo el tejido económico local.

La solidaridad, esencia de la gala

Aunque la noche es un acto de celebración y encuentro, la gala mantiene intacto su espíritu solidario. Como cada año, parte de la recaudación se destinará a Cáritas Aragón, entidad con la que ECOS mantiene una estrecha colaboración y que desarrolla numerosos proyectos de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

Durante la cena se celebrará el tradicional sorteo benéfico, cuyos boletos solidarios se destinarán íntegramente a Cáritas. La música en directo acompañará una velada que combina el compromiso social con un ambiente festivo y de encuentro entre profesionales.

La Gala Solidaria del Comercio se ha convertido en una referencia anual no solo para los comerciantes, sino también para las instituciones aragonesas y representantes de la sociedad civil. Está prevista la asistencia de representantes del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Zaragoza y de distintos organismos y entidades relacionados con el desarrollo económico y social de la ciudad.

El Banco de Alimentos de Zaragoza recibió el Premio ECOS en la edición anterior. / ECOS

Una cita que reafirma la cohesión del sector

Con su XXVIII edición, la Gala Solidaria del Comercio reafirma la capacidad del sector para mantenerse unido en un contexto económico y social en constante transformación. Más allá de los reconocimientos y los encuentros institucionales, este evento se ha consolidado como un espacio para visibilizar la importancia del comercio de proximidad y su papel como dinamizador económico, cultural y social de Zaragoza.

La historia del comercio zaragozano, la labor social de Cáritas y el servicio público de la Policía Local confluyen este año en un acto que invita a mirar al futuro con optimismo, desde la convicción de que la colaboración entre empresas, instituciones y ciudadanía es la base de un tejido urbano más fuerte y cohesionado.