Los primeros esquiadores ya disfrutan de la nieve en el Pirineo: "Se nota que la gente tenía ganas de venir a esquiar"

"Se nota que la gente tenía ganas de venir a esquiar". El inicio "soñado" de la temporada de nieve en Aragón se ha estrenado este sábado, 29 de noviembre, en las estaciones pirenaicas de Formigal y Astún, que ofrecen a los esquiadores 72 kilómetros esquiables con espesores de nieve polvo de entre 20 y 60 centímetros, de media, y con una jornada soleada que invita a practicar el deporte.

El arranque de la temporada todavía en otoño marca un inicio "optimista" para el sector, que espera movilizar al sector de cara al puente de la Constitución y, especialmente, para la próxima Navidad.

Desde Aramón, que ha lanzado la temporada con la apertura de Formigal con 47 kilómetros esquiables y nieve polvo, celebran el inicio de la campaña "con un día despejado, con temperatudas de entre 1 y 2 grados, perfectas para la práctica del esquí", y con la llegada de amantes de la nieve de distintos puntos del territorio español.

En imágenes | Los primeros esquiadores de la temporada llegan a Formigal / ARAMÓN

"El día está bastante animado, con gente llegada de distintos puntos de Aragón y de Madrid, de todas las edades, pero con una importante presencia de esquiadores veteranos que tenían ganas de empezar la temporada", explican fuentes del hólding de la nieve aragonés, que ha preparado toda una serie de actividades para el inicio de la temporada, como la actuación del artista Juan Magán, esta tarde, en Marchica.

En Astún, la estación ha abierto con 20,5 kilómetros esquiables, con espesores de entre 40 y 60 centímetros de nieve polvo y la mitad de sus remontes abiertos. Las pistas cerrarán este lunes para seguir preparándose de cara al puente de la Constitución, cuando está prevista su reapertura, junto a las de los centros invernales de Candanchú, y el resto de estaciones de Aramón, como Cerler, Panticosa, Valdelinares y Javalambre (Teruel).

Andrés Pita, director de la estación, celebra este inicio "temprano" de la temporada, que puede ser un síntoma del buen funcionamiento del resto de la campaña. "Estamos muy contentos: la mañana ha ido muy bien, con un buen día con sol, y con bastante gente, aunque como era de esperar, no hemos estado llenos", ha explicado, en conversación telefónica.

Desde la estación de Astún viven este primer fin de semana como el lanzamiento de la temporada, en la que irán de la mano de Candanchú a partir del viernes. "Sabíamos que este fin de semana no iba a ser de lleno, pero es muy importante porque ya ha venido gente y si abres antes del puente, vendes mejor el puente y también la Navidad", añade Pita.

De hecho, esta apertura temprana de la campaña invernal tiene un "impacto directo" en la adquisición de abonos de temporada, ya que permite a los esquiadores consolidados disfrutar prácticamente de un mes más de práctica del esquí que si la apertura no llegase hasta Navidad. "Con la apertura ahora, la venta de abonos se anima y, además, en cuanto se puede abrir, hay que abrir poque vivimos de esto", constata.