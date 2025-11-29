Este es el pueblo de 2.400 vecinos con los concejales mejor pagados de Aragón

El ejercicio de un cargo público en Aragón no garantiza un sueldazo, con notables excepciones. Según los datos sobre las retribuciones de los concejales aragoneses el pasado 2024 difundidas por el Ministerio de Función Pública es notable la marcada disparidad económica que implica ser concejal en la comunidad, un circunstancia determinada fundamentalmente por el régimen de dedicación aprobado por el pleno y el tamaño del municipio.

Como ocurre con los sueldos de los alcaldes, la gran mayoría de los concejales no cobra por ejercer su trabajo de representación. O si lo hacen únicamente perciben cantidades simbólicas que se corresponden a dietas o cargos por asistencia a plenos. Es el caso de los 708 euros que se perciben en Almuiente o de los 300 de Alcalá de la Selva.

En términos generales, el contraste es extremo, y en la parte alta de la tabla se encuentran los ediles del Ayuntamiento de Zaragoza que perciben los sueldos más elevados de toda la comunidad, con retribuciones anuales que alcanzan los 83.592 euros en régimen de dedicación exclusiva. Las dedicaciones parciales en la capital también registran cifras muy altas, superando los 70.216,41 €.

También disponen una retribución notable algunos concejales de Zuera, la localidad zaragozana que registra la asignación más alta fuera de la capital, con 46.966 euros anuales bajo un régimen de dedicación exclusiva. También destacan los sueldos de Alagón, La Almunia de Doña Godina, Alagón o Épila.

Llama la atención en la provincia de Huesca los sueldos que tienen asignados los concejales de Benasque. La localidad, con 2.400 vecinos tiene una asignación anual bruta 44.140,82 euros para su primer teniente de alcalde. En relación con el tamaño del municipio es el mejor pagado de la comunidad. De hecho, la decisión de aumentar los sueldos de la corporación supuso una crisis política en la localidad, con notables críticas por parte de la oposición.

El segundo teniente de alcalde y concejal delegado del área Hacienda y Sanidad recibe 34.848 euros, la misma cantidad que el responsable del área de Turismo y Personal. El alcalde, Manuel Mora, según los datos municipales ingresa 46.464 euros.

Bastante por debajo se encuentra Barbastro, donde un concejal con dedicación exclusiva percibe 34.999 euros. El siguiente valor más alto corresponde a Monzón con 30.000 para el que más recibe.

Las retribuciones máximas según los datos ministeriales para Teruel son mucho más modestas que en el resto de provincias, correspondiendo en su gran mayoría a cuantías por gastos de representación. Sin tener en cuenta la capital (en la que el concejal con más atribución cobra 46.888 euros), la retribución más alta registrada es la de Alcañiz, con 27.428 euros anuales para el miembro de la corporación municipal que más percibe, sin contar al alcalde.

Por detrás, entre los grandes municipios, está Calamocha (22.637), Utrillas (21.572) y Alcorisa, con 18.000 euros.