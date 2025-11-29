El Sobrarbe confirma el homenaje a la directora fallecida de Ordesa: el centro de visitantes de Escalona se llamará Elena Villagrasa

El consejo comarcal de Sobrarbe ha aprobado una moción institucional en la que defienden que el nuevo centro de visitantes del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido que se está construyendo en Escalona lleve el nombre de Elena Villagrasa Ferrer, directora del espacio natural que falleció de forma repentina el pasado mes de septiembre.

De esta manera, según acordó el consejo, se quiere reconocer la labor de Villagrasa Ferrer "en la conservación del patrimonio natural y cultural y rendir un homenaje profundo y sentido". Aseguran que su vida estuvo guiada por una dedicación "absoluta" a la conservación del patrimonio natural y cultural de Aragón, y especialmente al corazón de la comarca del Sobrarbe.

El órgano comarcal destaca que Elena Villagrasa "no solo desempeñó con excelencia su labor al frente del parque nacional; también supo transmitir, con serenidad y firmeza, una forma de entender la naturaleza basada en el respeto, la sensibilidad y el compromiso ético. Su mirada rigurosa, su capacidad de diálogo y su pasión por proteger la montaña hicieron de ella una figura esencial en la defensa de nuestros paisajes y ecosistemas".

Su trayectoria, prosigue el acuerdo, "se forjó en el trabajo constante, en la escucha atenta a las necesidades del territorio y en la búsqueda permanente del equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible".

Así, "quienes compartieron con ella proyectos, debates o caminos saben que su presencia inspiraba confianza y que su compromiso trascendía las obligaciones profesionales: era una vocación profunda, una forma de estar en el mundo".

Por ello, nombrar el nuevo centro de visitantes de Escalona en su memoria constituye a juicio del consejo comarcal un gesto que va más allá del reconocimiento institucional: "Es un acto de gratitud colectiva, una manera de mantener vivo su legado en un espacio que, como ella, tiene la misión de acercar a las personas a la riqueza natural y cultural del Parque Nacional".

Un lugar que llevará su nombre para que quienes lo visiten encuentren, además de información y aprendizaje, "el eco de su ejemplo y la huella de su generosidad".

Una solicitud que se une a la que ya trasladaron el pasado mes de octubre el Gobierno de Aragón a través del departamento de Medio Ambiente y Turismo, mediante una carta remitida al director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, Javier Pantoja Trigueros, y el pleno de las Cortes de Aragón por medio de una moción.

Además de esta moción, el consejo comarcal aprobó dos mociones presentadas por el PAR. Una de ellas relativa a la seguridad ciudadana en el medio rural y otra sobre la necesidad de que el Gobierno de Aragón invierta en instalaciones deportivas de Sobrarbe y piscinas para que todos los habitantes tengan acceso a estos servicios en un radio cercano a sus localidades, como lo tienen los habitantes de zonas urbanas.