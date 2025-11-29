Vacunación de la gripe sin cita previa en Zaragoza: abierta solo a niños este domingo por la alta afluencia

Una larga fila en el hospital Provincial de Zaragoza y más de 3.000 vacunas administradas. Este sábado ha tenido lugar la primera jornada de vacunación contra la gripe sin cita previa, una campaña que ya se celebró la temporada pasada y que se ha repetido esta por el adelanto del virus respiratorio, que desde esta semana es epidemia en la comunidad. En total, los enfermeros han repartido 3.024 dosis, casi el doble -cerca de un 77% más- que la vez anterior, cuando en dos días se pusieron 1.711. Ante este escenario, Sanidad se ha visto obligada a limitar la población que podrá vacunarse de la gripe sin tener cita este domingo: solo estará abierta a niños. El resto de personas podrán hacerlo el 13 de diciembre, sábado.

Según han explicado desde el Departamento de Sanidad, la afluencia de esta jornada de vacunación de la gripe sin cita previa "ha superado cualquier previsión lógica". La directora de Enfermería del Salud, Mayte Clares, explicaba durante la mañana que el hospital Provincial tiene capacidad para mantener en sus neveras 600 dosis, aunque a las 11.00 horas ya se había solicitado al Servicio Provincial de Sanidad, ubicado al lado del centro hospitalario, la reposición de vacunas. Cientos de usuarios hacían fila para recibir la suya, algunos esperando hasta una hora.

Desde Sanidad han indicado que los enfermeros han continuado vacunando "de forma ininterrumpida" en el hospital hasta las 19.00 horas, que era cuando terminaba la jornada. Con el fin de dejar stock suficiente en los centros de salud durante la semana, Sanidad se ha visto obligado a limitar la jornada de este domingo solo a los niños y citar al resto de población que quiera recibir la dosis sin cita previa al sábado 13 de diciembre.