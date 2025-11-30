Mas de 20 años para unos pocos kilómetros de autovía

Todos recordamos aquellas protestas a finales de los 90 y principios de los 2000 en las que la gente de todas las localidades afectadas por el paso de la carretera N-232 se manifestaba para que, una de las carreteras que más tráfico soporta del país, dejase de ser un lugar peligroso donde cada año las tragedias se repetían en su asfalto, teniendo unos índices altísimos de siniestralidad. Personalmente, yo estaba en la época estudiantil y participé en las reivindicaciones que desde Mallén y todos los pueblos de la zona se llevaron a cabo tratando de que se pusiese freno a los numerosos accidentes y al número de víctimas que la carretera se llevaba cada año por delante. Nunca entendí por qué teniendo la autopista prácticamente paralela no se liberalizó para minimizar los accidentes, una vida que se hubiese salvado ya merecía la pena. Hoy en día sigo sin entender este despropósito y cómo puede prevalecer el negocio por encima de todo, además del destrozo medioambiental que supone para el territorio.

Cuando desde Navarra realizaron el desdoblamiento hasta Mallén en el año 2008, creímos que sería cuestión de poco tiempo que desde Aragón se desdoblasen los apenas 30 kilómetros que faltaban hasta Figueruelas, ya que la concesión de la autopista se había renovado y no tenía pinta de que la fuesen a dejar libre, algo incomprensible.

Los años se fueron pasando sin saber cuándo llegaría el desdoblamiento mientras el tráfico y con él los accidentes iban en aumento. Trataron de minimizar el peligro limitando la velocidad a 80km/h y prohibiendo los adelantamientos en todo el tramo, decisiones y parches insuficientes para el volumen que día a día soportaba la carretera. Posteriormente vino la gratuidad de la autopista desde Gallur hasta Zaragoza si realizabas en menos de 24 horas el trayecto en ambos sentidos. Medida que a muchos usuarios y vecinos nos benefició en parte, pues reducías kilómetros en la peligrosa N-232, pero que benefició económicamente a la empresa que gestiona la autopista pues la medida supuso un pago autonómico de dinero público por ello y muchos viajes que, al no cumplir la condición de las 24 horas, al final todos acabábamos pagando.

Por fin en el verano de 2017, vimos cómo se iniciaban unas obras cuya finalización estaba prevista a finales de 2021. Los primeros años las obras discurrían a un ritmo muy lento, lo cual hacía prever que se iba a alargar su puesta en funcionamiento. Tras varios parones, modificaciones de proyecto y otros problemas que al parecer han tenido con el coste de la obra y las empresas adjudicatarias, la información que llegaba era que podría retrasarse la apertura de la autovía hasta dos años más de lo previsto. En septiembre de 2022 quedó inaugurado el tramo que va desde Gallur hasta el enlace este de Mallén, quedando los casi 5 kilómetros hasta Navarra y todos los accesos y viales de Mallén por concluir. Las obras volvieron a paralizarse unos meses por nuevos contratiempos y ya no hubo información acerca de la finalización que podría ser a finales de 2024. Toda una odisea interminable que durante los últimos años han sufrido usuarios y vecinos, en los que la planificación de los trabajos ha dejado mucho que desear, dejando sin salida hacia Navarra a la localidad durante semanas, con continuos cambios en los accesos por problemas de ejecución en la obra, incomunicando el polígono industrial durante horas y diferentes días sin previo aviso… Todo esto en una aceleración de los trabajos los últimos 2 o 3 meses para llegar al 28 de noviembre cuando al parecer estaba prevista su inauguración, pese a quedar trabajos pendientes de ejecutar hasta la primavera de 2026.

El tronco central de la vía ha quedado abierto al tráfico desde el pasado viernes dando continuidad a la autovía y eliminando el peligroso embotellamiento que durante los últimos años había quedado en el término municipal de Mallén.

Dentro de un año aproximadamente, parece ser que comenzará la liberalización de la autopista AP-68, casi coincidiendo con la finalización de este tramo de la autovía A-68, una vía en mejores condiciones para la circulación que las que tiene la A-68, ya que ésta, en algunos tramos no es autovía, teniendo incorporaciones por el lado izquierdo en el enlace con la autopista en Alagón, accesos sin carriles de incorporación, arcenes muy estrechos, y una serie de limitaciones que siguen ocasionando problemas y accidentes. Solo deseo que no haya que lamentar más víctimas en esta carretera. Es lo que siempre debería estar por encima de todo lo demás.