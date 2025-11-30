Más de 500 niños se vacunan de la gripe en la segunda jornada sin cita en Aragón
Sanidad ha administrado 497 dosis intranasales a menores de 2 a 8 años y unas veinte más a pequeños entre 0 y 2 en el hospital Provincial
El hospital Provincial de Zaragoza acogió ayer la segunda jornada de vacunación de la gripe sin cita previa, esta destinada solo a los niños después de que en la primera, que tuvo lugar el sábado, se superara con creces el número de usuarios previstos y se administraran 3.024 dosis, casi el doble que en los dos días de la campaña anterior.
Así, con el fin de dejar stock suficiente en los centros de salud durante la semana, Sanidad limitó la población que podía vacunarse ayer a solo los niños. En total se vacunó a más de 500. Según concretaron desde el departamento, se administraron 497 dosis intranasales a niños de 2 a 8 años. A ellas se sumaron unas 20 más a menores de 2 alis.
Las cifras volvieron a superar las estimaciones del Salud que, basándose en las dosis del sábado, estimaban vacunar ayer a unos 200 niños de 2 a 8 años. El día anterior fueron 231 intranasales. Con todo, se contaba con una reserva de más de 800 dosis. Los niños son una de las poblaciones diana a las que se recomienda la vacunación de la gripe, que ya es epidemia en Aragón.
