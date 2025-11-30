Aramón coge velocidad: multiplica por diez sus beneficio por el remonte del negocio y los esquiadores

La temporada de esquí ha comenzado con buenas vibraciones para el Grupo Aramón, que dio este sábado el pistoletazo de salida con la apertura de su estación, la de Formigal. Este inicio temprano resulta prometedor y llega después de cerrar la pasada campaña, la de 2024/2025, con un balance positivo al volver a superar la barrera del millón de esquiadores. Así queda reflejado en los resultados económicos del hólding aragonés de la nieve, que ha logrado un beneficio consolidado de 5,9 millones de euros en el último curso invernal.

La compañía, participada al 50% por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, ha multiplicado por más de diez el resultado cosechado en el ejercicio anterior, cuando registró unas ganancias de algo menos de medio millón de euros (452.373) tras un invierno marcado por la falta de nieve. Esta mejora supone un salto en el desempeño económico de Aramón.

El avance de la rentabilidad vino acompañado por un fuerte incremento de la cifra de negocio, que se ha situado en 63,2 millones de euros frente a los 49,1 millones del ejercicio precedente, lo que supone un crecimiento del 29%, según recogen las cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado el 30 de abril de 2025, a las que ha tenido acceso este diario.

Más días de apertura y más nieve

El resultado de explotación ha sido de 7,3 millones frente a los 347.911 euros de pérdidas del ejercicio anterior. Después de incorporar los resultados financieros y el impuesto de sociedades, las ganancias consolidadas alcanzan una cifra de 5,9 millones (5,2 millones en la sociedad dominante).

A este crecimiento ha contribuido el incremento de los días de apertura de sus centros invernales. La duración de la temporada en el primer grupo español de turismo de nieve y montaña fue de 126 días, 12 más que en la campaña precedente (114), con una media de 148 kilómetros por jornada.

La afluencia de esquiadores a las cuatro estaciones del grupo (Formigal-Panticosa y Cerler, en el Pirineo oscense; Valdelinares y Javalambre, en las serranías de Teruel) creció en torno a un 35% en el último curso invernal, hasta 1.056.000 usuarios (medidos en días de esquí), según los datos facilitados por la compañía al cierre de la pasada campaña. Supuso la mejor cifra de los tres últimos años, por encima de los 779.989 esquiadores de la temporada 2023/2024 y los 999.985 dela de 2022/2023.

Ingresos por partidas

El incremento de la facturación se dio en todas las categorías de actividad. La venta de forfaits, la principal partida, se situó en los 36,8 millones, con una subida anual del 34%. El alza también fue intensa en otros segmentos, como la restauración, que facturó de 10,3 millones (el 16% del total), un 24% más. Por el alquiler de material, esquís y tablas de snowboard se facturaron 4,4 millones, un 29% más, mientas que la agencia de viajes aportó 5,1 millones, un 11% más.

La estructura de gastos también contribuyó al resultado final. Aunque las principales partidas operativas aumentaron –como es habitual en ejercicios con mayor actividad–, el crecimiento de los ingresos fue suficiente para absorber el de costes. En concreto, los gastos de personal de Aramón se situaron en 20,3 millones (un 18% más), mientras que los de explotación fueron de 17,4 millones (11% más).

En la estación de Formigal-Panticosa, la mayor del grupo, la temporada que se prolongó 126 días, 14 más. El complejo del valle de Tena creció un 24% los ingresos, hasta 29,2 millones, mientras que el beneficio se situó en 7,9 millones, casi el doble que el año anterior (3,8 millones).